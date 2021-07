Saldi estivi H&M: le gonne più belle da acquistare per l'estate

È veramente difficile resistere alla tentazione di fare shopping durante i saldi estivi. Tra borse, scarpe, abiti e gonne in super sconto, diventa davvero complicato rinnunciare a qualche piccola spesa. H&M propone sconti fino al 60% su tutte le sue linee, compresi gli articoli dedicati alla casa.

Tra i vari articoli in offerta, oggi abbiamo deciso di proporvi le migliori gonne per l’estate da acquistare in saldo, ideale sia per la città che per le vacanze al mare.

Gonne estive, le proposte tra i saldi di H&M

Lunghe o corte, a balze o dalle linee pulite e dritte, l’importante è che siano in super sconto. Ecco quindi i modelli che abbiamo selezionato per voi.

Gonna incrociata con volant

Questa gonna a fiori, decisamente sbarazzina, è realizzata in poliestere e ha la particolarità della chiusura a tulipano, che la rende super comoda e fa sembrare otticamente le gambe più lunghe. Inoltre, è molto romantica, grazie ai volant e alla stampa a fiori.

Foto H&M | Gonna a fiori con volant

Gonna aderente in jersey

Se state cercando una gonna semplice e davvero economica, il modello aderente in jersey proposto da H&M tra i saldi è semplicemente perfetto. Essendo elasticizzata è perfetta per esaltare le curve e lo spacchetto sul davanti le dona quel pizzico di particolarità che la rende una gonna basic, ma perfetta anche per situazioni mondane, come un aperitivo con le amiche, abbinata ad una bella camicetta e ad un paio di saldali con il tacco.

Foto H&M | Gonna aderente in jersey

Gonna svasata di jeans

La gonna di jeans è un capo must have per tutto l’anno, da indossare anche in estate con saldali e sneakers. Per questo, tra i saldi proposti da H&M, non potevamo lasciarci scappare questo modello svasato, nel classico lavaggio denim, con bottoncini sul davanti. Un capo evergreen e un vero affare, visto il prezzo super contenuto.

Foto H&M | Gonna jeans svasata

Gonna corta in satin

Parliamo di un tessuto che va molto di moda per l’estate: il satin. Per questo, tra i saldi di H&M, abbiamo selezionato questa gonna corta in satin di viscosa lucido, color rosa cipria, perfetta da abbinare come in foto ad una semplice t-shirt bianca.

Foto H&M | Gonna corta in satin

Gonna in chiffon

Chiudiamo la nostra selezione di articoli in saldo da H&M parlando di un capo che sembra uscito da una fiaba: la gonna in chiffon. Questo capo è composto da due strati di chiffon con plumetis, elastico in vita e bordino a volant. Inoltre, è realizzata in poliestere riciclato.