Riciclo creativo: crea dei guanti con un vecchio maglione

Capita a tutti di trovarsi con un maglione rovinato. La domanda in quel caso è cosa fare? Innanzitutto si possono provare alcuni rimedi su come salvare un maglione ristretto o infeltrito. In caso non ci sia soluzione, si può pensare di utilizzare il riciclo creativo dei vecchi maglioni. Una opzione che si può sfruttare per tante altre diverse situazione, come i vecchi asciugamani, vecchie tende, calzini spaiati, ma anche candele o vecchie presine.

A tutto si può una nuova vita, trasformando quello che non va più bene o che ci ha stufate in qualcosa di nuovo e più utile. Con i vecchi maglioni le opzioni sono tante, si possono realizzare borse, calde pantofole, copritazza oppure dei caldi guanti. Realizzare quest’ultimi è davvero molto semplice, basta seguire dei semplici passaggi.

Il maglione si trasforma in guanti

Ecco come creare dei guanti con un vecchio maglione – Foto Pinterest/ lifeisaparty.ca

Creare dei caldi guanti per l’inverno con dei maglioni vecchi o maglioni rovinati è davvero molto semplice. Basta prendere un vecchio maglione e ritagliate le parti necessarie alla realizzazione di nuovi guanti, partendo dalla dimensione delle mani. Basterà unire le due parti ritagliate per formare uno dei due guanti, prima di procedere con il secondo.

Ecco cosa fare passo dopo passo. Innanzitutto occorrono i seguenti materiali:

forbici

un vecchio maglione di lana

ago e filo

spilli

un pennarello

Poi si passa alla realizzazione:

si inizia disegnando la sagoma della mano sulla parte interna del maglione

della mano sulla parte interna del maglione con gli spilli si appunta il contorno per far sì che i lati non risultino sfasati

si appunta il contorno per far sì che i lati non risultino si taglia la sagoma, lasciando un po’ più di spazio rispetto al disegno tracciato

la sagoma, lasciando un po’ più di spazio rispetto al si cuce per bene tutto il contorno.

Stesso procedimento anche per l’altra mano. Si consiglia per evitare spiacevoli sorprese di posizionare la mano sul maglione per ottenere la sagoma, distanziando bene il pollice, in modo che non sia troppo vicino all’altro dito.