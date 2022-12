Come riciclare calzini spaiati: idee originali e creative – Foto Pinterest

Non c’è nulla da fare, per quanto ci si possa impegnare, prima o poi accade: in lavatrice entrano due calzini uguali ma ne esce solo uno. Ebbene sì, il calzino spaiato è una cosa che succede a tutti, e abbastanza spesso. Quello che però non bisogna fare e pensare subito di sbarazzarsi del calzino superstite.

Ci sono tante idee per dare una nuova vita al calzino rimasto solo, come per le tende vecchie oppure i maglioni vecchi o le presine da cucina o le candele che non si usano più, si può pensare al riciclo creativo e ideare un nuovo utilizzo per il calzino spaiato.

Burattini

Una delle idee più creative è quella di trasformare il calzino spaiato in un pupazzetto o burattino per intrattenere i piccoli. Si indossa il calzino nella mano e con ago e filo si attaccano due bottoni in cima alle dita per creare gli occhi, con un pennarello si disegna la bocca e i baffi per fare un maschio o delle ciglia molto lunghe per fare una femmina.

Scaldamuscoli per le braccia

Da vecchie calze pesanti si possono ricavati degli scaldamuscoli per le braccia per l’inverno. Innanzitutto su taglia la punta dei calzini e si crea un’asola singola dove si fa passare il pollice, permettendo inoltre agli scaldapolsi di rimanere in posizione fissa.

Straccio per la polvere

Un modo molto pratico per riciclare un calzino spaiato è quello di utilizzarlo con panno per pulire. Si infila tutta la mano, si bagna un po’ il calzino e si pulisce passandolo nella zona interessata. Ideale per pulire i davanzali delle finestre, schermi del computer o della televisione, oltre che per eliminare le macchie sul pavimento.

Arricciacapelli

Per realizzare dei boccoli si può usare un calzino: si arrotola su se stesso, dopo aver tagliato la parte del piede, realizzando un anello di stoffa dal contorno piuttosto spesso. Si tiene il calzino in testa per tutta la notte e al risveglio ecco una chioma piena di boccoli.

Lustrascarpe

I calzini vecchi possono diventare degli ottimi lustrascarpe. Si possono anche usare per dare una passata alle scarpe dopo averle lucidate.

Fermacarte

Si avvolge il calzino spaiato su un sasso dalla forma regolare, dopo averne tagliato l’estremità chiusa e aver ricucito l’apertura. Ecco ottenuto il fermacarte fai da te.

Copertura per bottiglie

Per per realizzare una copertura per bottiglie è necessario un calzino lungo. Si taglia tutta la parte superiore del calzino e si infila su una bottiglia per mantenerla bella fresca. Se, invece, si vuole realizzare una copertura per delle lattine, occorrono dei calzini più corti.