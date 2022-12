Arriva il momento in cui si inizia a fare pulizia in casa. Tutto quello è vecchio e ormai logoro viene rimpiazzato. Quindi via presine della cucina, piuttosto che asciugamani che ormai non fanno più il loro lavoro. La questione rimane sul capire cosa fare di ciò che si elimina.

Tutto può essere riutilizzato con il riciclo creativo, i vecchi asciugamani possono avere una nuova vita, come anche le tende vecchie, oppure i vecchi maglioni, ma anche le candele che non si possono più utilizzare.

Ecco qualche esempio su come trasformare i vecchi asciugamani che non usiamo più.

Porta oggetti da viaggio

Come riciclare asciugamani vecchi e dare loro nuova vita – Foto Pinterest/ craft.ideas2live4.com

Gli asciugamani possono essere utilizzati per creare un utile porta oggetti da viaggio, dove poter mettere tutto l’occorrente per l’igiene orale o di altra necessità. Bastano delle semplici cuciture e un elastico: nelle tasche create si disporranno gli oggetti (spazzolini, dentifricio, ecc.), mentre con l’elastico si potrà fermare il tutto dopo averlo arrotolato.

Porta gioielli

Con un piccolo asciugamano è possibile realizzare un porta gioielli. Si prende un contenitore vuoto, si taglia l’asciugamano in tante striscioline della stessa larghezza del contenitore, poi si arrotola ogni pezzo che si dispongono nella scatola fino a riempirla e poi con una striscia di stoffa di uguale larghezza, si coprono i rotoli, fermando ogni piega con uno stuzzicadenti.

Porta sapone

Con un piccolo asciugamano si crea una piccola taschina dove infilare una saponetta. In questo modo la si potrà utilizzare sotto la doccia o per lavarsi le mani, senza che il sapone scivoli via e sfruttando anche l’asciugamano che in questo caso farà da spugna.

Panno per pulire i pavimenti

Un vecchio asciugamano può diventare un fantastico panno per pulire: si riveste una scopa con un asciugamano vecchio, utile per catturare la polvere o per pulire i pavimenti. Basta semplicemente prendere le misure della scopa, tagliare l’asciugamano e applicare sopra del velcro adesivo cucendo il tutto con la macchina da cucire.

Guanto da bagno o da forno

Per realizzare un guanto bisogna disegnare la forma su un cartoncino, che poi verrà utilizzato per tagliare due pezzi di asciugamano. Con la macchina da cucire si uniscono lungo i bordi lasciando ovviamente lo spazio per infilare la mano.