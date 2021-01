7 idee outfit da copiare per la primavera

Mancano poco più di due mesi all’inizio della primavera. Le tendenze moda per questo periodo, fatte di stampe floreali e bucket hat, hanno cominciato a delinearsi già dall’autunno scorso.

Anche se stiamo ancora pensando a quali cappotti e piumini indossare per combattere il freddo, e bene non trovarsi impreparate quando arriverà una delle stagioni più belle dell’anno.

Gli outfit primaverili saranno caratterizzati da abiti freschi, con maxi colletti e dettagli particolari. A farci compagnia, come sempre, ci saranno anche i jeans, magari colorati, e i pantaloni palazzo da abbinare a sneakers e combact boots.

Ecco quindi alcuni outfit da copiare per la primavera 2021.

Maxi felpa e tuta, entrambe super colorate

Anche per la primavera 2021 la parola d’ordine sarà comodità. A farla da padrone saranno quindi tute e felpe, ovviamente super colorate.

Le felpe over sono perfette in primavera perché comode e iper stilose. A completare il look, parlando di comodità, la tuta, che sia più ampia o stretta alla caviglia, è il capo perfetto da indossare anche fuori casa.

Questo abbinamento può essere completato con delle sneakers, magari bianche, o, come in foto, con dei sandali dal tacco sottile. Immancabile la mini bag, tra le borse di tendenza del 2021.

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Blazer e pantalone skinny bianco

Il bianco è un colore che ormai indossiamo in ogni periodo dell’anno. In primavera, questo capo è perfetto da abbinare ai nostri amati blazer, in colori che richiamano la stagione, monocromatici o iper colorati.

Questi due capi sono perfetti da abbinare come in foto, anche in primavera, con stivali texani, ma anche con sneakers colorate e ballerine. Per completare il look, rendendolo più primaverile, potreste scegliere di indossare una camicia o una blusa con stampa floreale.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Abiti lunghi e gilet, perfetti insieme per la primavera

Il gilet è stato tra i capi di tendenza del 2020 e ci farà compagnia per tutto il 2021. Quest’anno poi, come suggerisce anche Ganni, sarà il capo perfetto da indossare in primavera, abbinato ad abiti lunghi.

Tra colletti e maniche a sbuffo, per questa primavera avremo l’imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda le stampe. Dall’animalier al floreale, dai pois alle forme geometriche, non ci resterà che scegliere la nostra preferita o quella che meglio si adatta al nostro personalissimo stile.

Completi floreali, un must per la primavera

Se siete delle amanti dei completi coordinati la primavera è il periodo giusto per sfoggiarli. Che siano con stampe floreali, geometriche o monocromatici, questi capi sono perfetti per la stagione, da indossare con il collant nelle giornate freschine o senza calze in quelle più calde.

Ovviamente, anche qui, via libera agli accessori per completare gli outfit. Scarpe basso o stivali, borsa a tracolla o maxi tote bag, gioielli in oro o argento. Avete solo l’imbarazzo della scelta per il vostro look coordinato iper primaverile.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Camicia e pantaloni tono su tono

Il panna e il beige sono colori evergreen che ormai ci siamo abituate a portare per tutto l’anno. In primavera, in particolare, potreste scegliere di abbinare una camicia leggera beige ad un pantalone, palazzo o skinny, panna o bianco sporco.

A completare l’outfit, poi, non vanno assolutamente dimenticati gli accessori. Potete copiare il look della foto, scegliendo una borsa a tracolla marrone o che richiami i toni del look, o giocare con i colori, abbinando scarpe e dettagli dai toni accessi o nelle nuances pastello, tra le tendenze del 2021.

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Pantalone nero e t-shirt bianca con scritte, anche in primavera vince la semplicità

Giulia Valentina è tra le influencer da cui prendere ispirazione quando si è alla ricerca di look da copiare classici, ma allo stesso tempo mai banali.

Anche in primavera vince la semplicità e l’abbinamento pantalone nero e t-shirt bianca, con scritte ironiche o particolari, è semplice ma allo stesso tempo perfetto per diverse occasioni, dalle passeggiate in centro agli aperitivi con gli amici (quando potremo tornare a farli).

Gonna floreale e blusa con maniche a sbuffo

Le maniche a sbuffo, tra le tendenze per il 2021, sono perfetta da abbinare in primavera con gonne floreali dal taglio dritto. In un tripudio di colore, potreste decidere di abbinarle come in foto.

Per questo outfit la fasion editor Caroline Vazzana ha scelto di abbinare ad una gonna floreale a tubino una blusa color ocra con maniche importanti, scarpe con punta aperta e tacco e una luminosissima pochette che riprende i colori della camicia.