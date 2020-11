View this post on Instagram

A black wool silk tailored evening jacket with trompe l’oeil layered lapels and sculpted heart sleeve drape in red double duchesse satin.⁣ Discover the #McQueenAW20 collection via the link in our bio. Photograph by @ChloeLeDrezen. #AlexanderMcQueen

Leggi anche Principe Carlo uno di noi: anche lui è appassionato di moda sostenibile