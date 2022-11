Le migliori offerte di bellezza di Kiko a Novembre 2022

Ci siamo: il mese del Black Friday è arrivato e, con lui, la miriade di sconti ed occasioni che costellano il periodo sino al grande giorno. Abbiamo già visto quali imperdibili offerte Sephora ha in serbo per noi, non ci resta ora perciò che scoprire come Kiko ha deciso di deliziarci dal proprio canto.

Ed eccoci qui, con il tempismo che ci caratterizza, a stilare per voi la lista dei prodotti più allettanti su cui mettere gli occhi prima di subito.

Radiance Boost Foundation: fondotinta ad effetto luminoso dalla coprenza modulabile

Ancora in cerca del fondotinta perfetto? Niente paura: il Radiance Boost Foundation di Kiko mostra una formula liquida perfezionatrice capace di

donare al viso un colorito uniforme, mimetizzarne le imperfezioni e valorizzare la naturale radiosità della pelle.

La sua formula innovativa è arricchita con Acqua di Rosa ed estratto di Semi di fiori di Senna, i quali conferiscono al prodotto un finish luminoso ed una texture fluida e confortevole. La coprenza risulta modulabile da media ad alta, mentre la durata pari a 12 ore!



Power Pro Nail Lacquer: unghie perfette e ad effetto gel con un solo smalto? Si può

Non potevamo davvero non inserire nella nostra selezione i Power Pro Nail Lacquer, smalti per unghie dal risultato professionale e dalla resa colore estremamente brillante a lungo. La loro texture permette un altissimo controllo della stesura per un’applicazione precisa e professionale. Che dire, mettere lo smalto e farlo durare non è mai stato tanto semplice.

Charming Escape Luxurious Shiny Lipstick: rossetti shiny per mostrarsi al passo con le tendenze

Le tendenze trucco dell’autunno/inverno vogliono ancora labbra specchiate e rimpolpate, e noi beauty addicted siamo ovviamente chiamate a rispondere: al fine di esaudire tal proposito si mostrano validissimi gli Charming Escape Luxurious Shiny Lipstick di Kiko, rossetti luminosi ed idratanti che permettono di valorizzare le labbra a colpi di sofisticata lucentezza.

Nonostante il finish shiny la pigmentazione risulta incredibilmente alta, per un rilascio colore omogeneo ed intenso. La formula arricchita con olio di oliva, poi, garantisce grande comfort alle labbra per l’intera giornata. In poche parole, tutto ciò che le tendenze labbra di stagione comandano attualmente.

Sguardo magnetico con i Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow

Veniamo ora ai Blossoming Beauty Dazzling Liquid Eyeshadow, gli ombretti liquidi metallizzati a lunga tenuta che promettono di rendere lo sguardo magnetico ed incredibilmente luminoso da mattina a sera, con poche semplici mosse. No transfer, facili da sfumare e ad effetto bagnato, rilasciano sulla palpebra delle microperle metallizzate il cui risultato appare più intenso a seconda di quanto prodotto si decide di applicare.

Che questi siano il giusto compromesso per ricreare un look in tutta velocità, ma che si mostri perfettamente conforme alle ultime tendenze trucco occhi? Per noi sono approvatissimi!

Festival Glow Volume & Care Mascara: occhioni da cerbiatta assicurati

Ed eccoci giunti al momento mascara: il Festival Glow Volume & Care Mascara Mascara dona un effetto volumizzante a lunga durata, valorizzando le ciglia rendendole curve, folte e lunghe in men che non si dica. La formula, fluida ed elastica, è arricchita da estratti vegetali dalle proprietà protettive e non conosce grumi!