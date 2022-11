Le migliori offerte di bellezza di Sephora a Novembre 2022

Beauty Addicted a rapporto: crediamo fortemente vogliate sapere che Sephora ha in serbo per noi tutti una lunga serie di irrinunciabili sconti, temporanei si intende. Il che potrebbe corrispondere ad un sogno che si fa realtà e, cioè, a prodotti presenti nella personale ed infinita -ne siamo più che certi- wishlist di ognuno pronti a materializzarsi nella propria make-up collection, prima di subito.

Foto Instagram @camilla.kay

Pronti a scoprire le più interessanti occasioni?

BY TERRY: Cover Expert Fondotinta ad alta coprenza

Foto Credits | Sephora

Dotato di un’innovativa tecnologia, la Intensive Mimetic Camouflage, il Cover Expert di By Terry è un fondotinta ultra levigante che si adatta alla pelle assicurandole una alta coprenza per un finish naturale e vellutato. L’incarnato risulta naturalmente sublimato, omogeneo e visibilmente ringiovanito. Per merito del suo fattore di protezione anti-UV SPF 15, inoltre, preserva quotidianamente la giovinezza e la luminosità della pelle.

COLLISTAR: Smalto agli Oli effetto specchio

Foto Credits | Sephora

Esclusiva formula per questo Smalto agli Oli effetto specchio di Collistar, il quale assicura un effetto brillantezza senza precedenti grazie alla speciale texture-olio, corposa e coprente, nonché una delle manicure più cool dell’autunno/inverno. La stesura risulta facile e scorrevole tramite il comodo applicatore su misura, il rilascio colore pieno ed intenso ed il finish ultra shiny.

La miscela di oli preziosi, infine, possiede proprietà trattanti: l’olio di argan svolge un’azione rinforzante, ricco di acidi insaturi e di vitamina E irrobustisce l’unghia e ne aumenta la resistenza agli urti. L’olio di jojoba è invece spiccatamente ristrutturante, un vero toccasana quando si tratta di fragilità del letto ungueale o di secchezza delle cuticole.

L’olio di mandorla, ancora, è un autentico concentrato di vitamine antiossidanti, che protegge, nutre e remineralizza.

Charlotte Tilbury: Pillow Talk Duo Set

Foto Credits | Sephora

Letteralmente imperdibile tale iconico cofanetto tutto dedicato alle labbra, il quale contiene una mini versione dell’amatissimo rossetto Pillow Talk di Charlotte Tilbury e della sua matita labbra abbinata. Un vero must-have se si pensa alle tendenze trucco dell’autunno/inverno.

“Un magico mini duo di favolosi segreti per le labbra per una bocca rosa nude ovunque tu sia!”, cita Sephora a proposito di esso. La sua tonalità rosa nude è davvero praticamente sulla bocca di tutte, lasciando poco spazio ad altri approfondimenti, mentre la matita scorre vellutata nonostante la formula Waterproof.

Path Mcgrath: Blitz Astral Quad: Ritualistic Rose

Foto Credits | Sephora

Path Mcgrath: Blitz Astral Quad: Ritualistic Rose è un quad di ombretti dalle tonalità magnetiche capaci di esaltare gli occhi con i loro riflessi scintillanti: le cialde prevedono un oro lucente, un bronzo e, per finire, un rosa acceso.

TARTE: Big Ego Mascara

Foto Credits | Sephora

Ed arriviamo a lui, il Big Ego Mascara di Tarte: questo mascara promette di aumentare il volume delle ciglia tingendole di un tono ultra-nero capace di sollevare le ciglia per lungo tempo. Mentre il pennello ne accompagna dolcemente le curve naturali dalla radice alla punta, la formula risulta al contempo nutriente. Tutto ciò grazie anche alle setole ritorte a doppia fibra, le quali aiutano a rivestire ed a raggiungere ogni più piccolo pelo.