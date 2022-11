Le acconciature per capelli più glamour da sfoggiare a Natale e Capodanno

Dicembre è oramai alle porte, e nel vero senso della parola per giunta: dopo aver accuratamente selezionato ed organizzato (con largo anticipo, ne siamo più che sicuri) tutti i regali per amici e parenti, urge pianificare per tempo un look sbalorditivo. Outfit e trucco di Natale e Capodanno per essere perfetta durante le feste individuati, cosa manca ora? Un’acconciatura da favola, ovviamente.

Svariate acconciature per capelli dedicate a Natale e Capodanno sono concepite per stupire, ma nessuno vieta che si possa puntare tutto su un’acconciatura semplice e veloce -specie se si è alle prese con il fai da te- senza per questo peccare in quanto ad originalità. Qualora siate tuttora alla ricerca di quella giusta per voi non temete, non è ancora troppo tardi per pensarci! Ecco di seguito le nostre proposte migliori. Il figurone? Assicurato.

Chignon con maxi fiocco in velluto: très chic!

Foto Pinterest | Capelli e Bellezza

Classico, iconico, elegantissimo. Come fare uno chignon in occasione delle Feste? Adornandolo di vistosi nastri, fiocchi ed accessori. Che si tratti di raccogliere i capelli in alto oppure verso il basso, l’effetto wow sarà assicurato e, con esso, innegabile eleganza.

Il tutto con il minimo sforzo, ovviamente: dopo aver legato la chioma in un grosso bun ed averlo assicurato abilmente tramite delle strategiche forcine, basterà legare attorno ad esso un nastro (ancor meglio se in velluto come in foto oppure in satin) e lasciarne oscillare liberamente le estremità oppure chiuderle in un bel fiocco.

Treccia bassa con fermaglio, per un look classy e sempre riuscito

Foto Pinterest | Yerilet

Per le più giovani, ma non solo, il consiglio è quello di giocare con le intramontabili trecce, che sia una singola oppure una treccia morbida e bassa. Con le trecce -oltretutto facilissime da realizzare- è possibile dar vita ad acconciature davvero d’impatto, molto chic e romantiche, semplicemente facendole girare intorno alla testa e puntandole con delle forcine.

In foto abbiamo un esempio meraviglioso e particolare di treccia bassa, la quale restituisce immediatamente un’idea di ordine e garbo, resa maggiormente personale dalla presenza di un grande fiocco nero in velluto. Bella così, ma anche in versione treccia a spina di pesce.

Punta tutto su un cerchietto (meglio ancora se gioiello)

Foto Pinterest | Livingly

Qualora non abbiate ricevuto in dotazione pazienza e dimestichezza con i capelli, ma non vogliate a nessun costo rinunciare al giusto pizzico di magia in vista di Natale e/o Capodanno, ecco poco sopra una soluzione che vi farà impazzire: la nostra proposta è quella di lasciare le lunghezze libere di fluire morbide e leggere, affidando l’intero look ad un cerchietto gioiello dall’aria importante oppure discreta a seconda del solo gusto personale. Un’alternativa perfetta, questa, se si pensa di puntare tutto sulle più belle tendenze vestiti di Capodanno, già vistose e ricercate di per sé.

Capelli raccolti e fermagli preziosi ti faranno brillare come una stella

Foto Pinterest | Fab Mood

Trecce e code basse, poi, possono essere impreziosite da fermagli dotati di perle, cristalli o, ancora, cerchietti all’ultima moda da scegliere indistintamente tra la miriade di accessori per capelli in voga attualmente.

Nello scatto soprastante possiamo notare un hairstyle decisamente degno di nota: un raccolto che prevede una treccia alla francese sulla nuca fino a scendere in una semplicissima coda bassa, dalle lunghezze fluenti e mosse. A chiudere il tutto con un certo bagliore degli strass posti qua e là, ed una mollettina a forma di stella. Di certo niente riconducibile al concetto di “semplicità”, ma quella (almeno per le Feste) lasciamola pure da parte.

Coda bassa e fiocco rosso: una soluzione veloce ma raffinatissima

Foto Pinterest | Cosa Accessories

Dall’allure diametralmente opposta ma ugualmente d’effetto, veniamo infine ad una soluzione facile, rapida ed alla portata di tutte: sempre molto attuale e di moda la ponytail, in soldoni la nostra irrinunciabile coda di cavallo.

Da scegliere tra raffinata e bassa oppure alta, trendy e molto ampia con lei è letteralmente impossibile (e vietato) sbagliare! Un modo delizioso per renderla ancor più elegante potrebbe essere quello di optare per una piega dalle onde morbide, aggiungendo anche qui un bel fiocco scenico.