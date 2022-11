Luci di Natale: le migliori per creare una perfetta atmosfera natalizia

Il Natale è già dietro l’angolo e siete già alle prese con gli acquisti per i decori come le luci di Natale, l’albero e gli addobbi vari, per rendere unica la vostra casa?! Abbiamo quel che fa per voi.

Le luci di Natale in particolare, riescono a ricreare la magia che questa festività porta con sé, e sono perfette per decorare l’albero di Natale, gli interni e gli esterni della propria casa.

In questo articolo troverete tanti suggerimenti per delle meravigliose luci natalizie per rendere l’intera casa un luogo magico ed accogliente per le feste.

Luci di Natale da interno: perfette per creare un ambiente accogliente

Se non sapete come arredare la casa per Natale sappiate che, le luci di Natale renderanno l’ambiente domestico ancora più caldo e familiare.

In commercio ne esistono davvero di ogni tipo dalle catene luminose a batteria per decorare gli arredi, ai rami illuminati per creare delle bellissime composizioni natalizie sino alle tende luminose, davvero d’effetto.

Vediamo quali sono le più belle da tenere in considerazione!

Ramo luminoso da 288 led Leroy Merlin

Foto di Leroy Merlin

Bellissimo per arredare gli interni per Natale, questo ramo luminoso ha un effetto scenico davvero incredibile.

Lungo circa 92 cm e composto da una catena luminosa di 288 luci di Natale Led di colore bianco caldo, il ramo luminoso proposto da Leroy Merlin è perfetto per essere appeso al muro o inserito in un vaso.

Tenda luminosa led Kasanova

Foto di Kasanova

E cosa ne pensate di questa bellissima tenda luminosa proposta da Kasanova?! davvero meravigliosa.

Si tratta di una tenda costituita da 200 macro Led di colore bianco caldo e dotata di un telecomando con la quale poter impostare i diversi giochi di luce di cui è dotata. Sarà perfetta per decorare le finestre per Natale.

Catena di luci di Natale multicolor a batteria Leroy Merlin

Foto di Leroy Merlin

Queste luci di Natale sono perfette per addobbare la casa anche quando non avete a disposizione prese alle quali collegarle.

I fili di luci multicolor a batteria, venduti da Leroy Merlin saranno perfetti per illuminare ogni angolo della casa persino il presepe fai da te che avete realizzato.

Luci di Natale per esterno: per degli addobbi davvero scintillanti

Ovviamente non potevamo tralasciare alcuni consigli per decorare gli esterni per Natale. A questo proposito sono davvero moltissime le idee per creare delle incantevoli luminarie natalizie che tolgano il fiato.

Certo, potreste sempre realizzare delle luci natalizie fai da te per decorare il giardino, ma se non avete tempo e manualità per realizzarle da sole, ecco alcune luci di Natale da non lasciarsi scappare.

Luci ad energia solare con picchetto

Foto di Leroy Merlin

Questi fili di luci Led a energia solare di Leroy Merlin, saranno perfetti per decorare gli esterni della vostra casa, terrazze, balconi e finestre.

Inoltre, potrete utilizzare queste luci di Natale per illuminare la porta d’ingresso o i tronchi degli alberi presenti nel vostro giardino.

Alimentate ad energia solare, non avranno bisogno di essere collegate ad una presa per funzionare. Insomma sono davvero utili e versatili.

Tubo led luminoso per esterno

Foto di Leroy Merlin

Un’idea di semplice installazione per chi vuole decorare il parapetto di un balcone è sicuramente quella di ricorrere alle luci di Natale in tubo come quelle in foto.

Il tubo Led luminoso di Leroy Merlin è lungo 40 metri, dotato di alimentatore da collegare alla presa elettrica ed è disponibile in differenti colorazioni e lunghezze.

Proiettore di luce con disegni natalizi

Foto di Leroy Merlin

Se invece, non volete impazzire ad installare migliaia di lucine all’esterno della vostra casa ma comunque volete un’atmosfera festosa, allora il proiettore di luci di Natale farà proprio al caso vostro.

Si tratta di un vero e proprio proiettore che una volta posizionato verso la vostra abitazione, vi stupirà con immagini natalizie luminose che vestiranno tutta la facciata!

Luci per l’albero di Natale: immancabili per un addobbo magico

Eccoci giunti alla fine e non potevamo tralasciare il protagonista indiscusso degli addobbi natalizi, l’albero di Natale.

Certo, potete scatenare la fantasia alla ricerca delle decorazioni per l’albero di Natale più creative di sempre ma alla base di un risultato finale stupefacente, ci sono sempre e comunque le luci di Natale che valorizzeranno ancor di più i decori.

Vediamo dunque quali luci di Natale scegliere per addobbare l’albero di Natale più bello di sempre!

Luci smart per l’albero Twinkly Gold Edition

Foto di Kasanova

Le luci di Natale Twinkly Gold Edition saranno perfette per decorare l’albero. Costituite di 400 Led a tre colori: ambra, bianco caldo e bianco freddo.

Inoltre, si tratta di luci natalizie smart, che potrete controllare attraverso un telecomando per scegliere il gioco di luci predefinito o attraverso un’apposita applicazione per lo smartphone per creare effetti luminosi fenomenali.

Catena di palline glitter con led

Foto di Coin

Per illuminare e decorare contemporaneamente il vostro albero di Natale, queste catene di palline glitter a led saranno originali e davvero semplici da installare.

La catena luminosa è composta da 10 palline led ed è disponibile sullo store Coin in differenti colorazioni e forme.

Striscia di luci led colorate per l’albero di Natale

Foto di Coin

La striscia led Twinkle vi permetterà di creare sfumature di colore davvero fantastiche. Le luci led sono posizionate in una rifinitura nera che permette una lunga durata delle lampade.

Inoltre la striscia led è adesiva e magnetica e può essere utilizzata oltre che per l’albero di Natale anche per decorare l’intera casa.

Insomma, tutte queste bellissime luci di Natale non vi hanno fatto venir voglia di addobbare la casa?! Vedrete il risultato sarà luminosissimo!