È giunto il momento di decorare la propria casa e prepararsi per le feste natalizie. Ma come addobbare l’albero di Natale? Se siete alla ricerca di idee originali e creative, questo è il posto che fa per voi. Potreste addobbare l’albero di Natale con oggetti in feltro o i personaggi Disney, di tendenza da diverso tempo. Un’altra idea originale è l’albero realizzato a mano con materiale da riciclo… insomma le idee non mancano assolutamente, trovare le giuste decorazioni per l’albero di Natale sarà emozionante e divertente.

Dagli alberi di Natale particolari agli alberi bianchi o in legno, lasciatevi ispirare dalle gallery e i consigli che abbiamo raccolto per voi.

Alberi di Natale originali

34

Per ottenere un albero di Natale originale, l’idea migliore è optare per un progetto fai da te. Quindi, via libera con la creatività e la fantasia, procuratevi del materiale da riciclo per realizzare degli addobbi originali; in alternativa, potreste optare per degli addobbi in feltro. Esistono tantissime idee creative, come l’albero di Natale con i personaggi Disney che sta spopolando sul web nell’ultimo periodo.

Leggi anche Idee top per i regali di Natale da acquistare su Amazon

Albero di Natale fai da te

Realizzare oggetti handmade è diventata una delle attività preferite da tante persone. Sui social è possibile notare quanto gli alberi di Natale fai da te siano tra i più gettonati. I lavoretti in lana potrebbero essere ideali come decorazioni natalizie da appendere all’albero.

Se, invece, siete alla ricerca di un albero handmade diverso dal solito, vi consigliamo di sfogliare la gallery qui sotto! Anche delle semplici scatole possono trasformarsi in un albero meraviglioso…

40

Alberi di Natale particolari

Il classico albero di Natale viene messo sempre più da parte con le idee creative che girano sul web. Sono tanti gli alberi di Natale particolari e alternativi che donano un pizzico di magia alle case di tutto il mondo, ad esempio c’è chi preferisce una maxi fotografia di un albero addobbato piuttosto che averne uno vero in casa.

La carta decorata può tornare utile per la realizzazione di un mini albero da posizionare sopra il tavolo; anche una semplice parete può essere abbellita con addobbi natalizi con cui formare l’albero. Per trovare l’ispirazione giusta, vi consigliamo di sfogliare la gallery!

39

Albero di Natale bianco

Il banco rappresenta classe ed eleganza, motivo per cui l’albero di Natale total white è uno dei più gettonati da diversi anni. Questo tipo di albero può essere decorato in qualsiasi modo: sta bene con il classico dorato e argentato, ma si sposa perfettamente anche con il blu e il rosso. Qui troverete tutti i consigli su come decorare l’albero di Natale bianco.

Albero di Natale in legno

Chi è amante del legno non può rinunciare ad un albero di design originale e chic. Dall’albero da tavolo luminoso alla struttura da appendere al muro, se desiderate un albero di Natale in legno sul web potrete trovare tanti prodotti originali a prezzi convenienti. Ovviamente, se siete esperti con il fai da te, potreste prendere in considerazione l’idea di crearne uno!