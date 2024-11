Decora il tuo albero di Natale con un puntale fai da te: l’effetto finale sarà ancora più incredibile

Il tuo albero di Natale quest’anno sarà ancora più bello: realizza il puntale con il fai da te e coinvolgi anche i bambini, sarà un modo per rendere l’albero ancora più originale e creativo!

Manca sempre meno all’albero di Natale, dicembre si avvicina e il periodo più magico dell’anno inizia a riempire le nostre giornate. Come dare quel tocco di originalità in più alle decorazioni natalizie? Ti proponiamo il puntale per l’albero di Natale fai da te, ti basteranno pochi materiali ma tanta creatività!

Uno dei modelli più classici è sicuramente il puntale a forma di stella, per quest’anno però vogliamo proporti un puntale per l’albero di Natale fai da te molto più originale e senza ombra di dubbio creativo.

In commercio trovi tantissime proposte, dallo puntale albero di natale fai da te da posizionare in cima all’albero alla scritta XMAS illuminata, con il fai da te potrai ottenere un puntale coi fiocchi!

Puntale per l’albero di Natale: idee fai da te da cui prendere ispirazione

Le idee che ti proponiamo oggi sono diverse dal solito puntale. Se vuoi personalizzare l’albero, con il fai da te ti puoi sbizzarrire in tutti i modi: metti da parte dei materiali di riciclo e recupera cartoncini, colla e forbici, con poco potrai dare quel tocco in più al tuo albero di Natale!

Un’idea molto creativa e allo stesso tempo particolare è il fiocco come puntale da posizionare, quindi, in cima all’albero di Natale. Ti basterà realizzare un fiocco grande con dei pezzi di tessuto che hai da parte oppure optare per un lavoro in maglia.

Se vuoi rimanere sul classico con la stella, puoi provare a realizzarne una con delle pigne. In che modo? Colora le pigne di bianco così da ricreare l’effetto neve, quindi su un cartoncino inizia ad incollare le pigne in modo da formare una stella.

Ed ecco che il puntale fai da te per l’albero di Natale è pronto per essere utilizzato! Questa potrebbe essere un’idea carina anche per i più piccoli.

Prepara degli origami in versione big size così da poterli appendere come puntale dell’albero. Lasciati ispirare dai lavoretti di Natale con gli origami, troverai tantissime idee da cui prendere spunto.

Un’altra idea fai da te può essere realizzata con le mollette di legno per il bucato: incollale in modo da poter creare un bellissimo fiocco di neve, dovrai sovrapporre le mollette e colorarle di bianco con l’aggiunta di glitter. Posiziona il tuo maxi fiocco di neve sull’albero e non potrai che esserne soddisfatta!

Se ami il fai da te, non perdere i nostri consigli sui lavoretti creativi per Natale da fare anche con i piccoli di casa!