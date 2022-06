Le infradito gioiello rendono glam la nostra estate (e sono anche comode

Da sempre appannaggio del beachwear, le infradito le associamo ai vestiti da mare, alle passeggiate in spiaggia e alla spensieratezza dell’estate, di certo non all’eleganza. Ma se fossero molto altro?

La moda primavera-estate 2022 rilancia questo sandalo e lo alza di livello rendendolo la It Shoe di quest’anno! Basta poco a rendere le infradito veramente glam: una nuova geometria del tacco, gioielli a impreziosire et voilà, il gioco è fatto.

Raffinate e comode: le infradito gioiello sono il nostro passpartout estivo

Foto Primadonna

Non più solo ciabatte per il mare, i sandali infradito più belli dell’estate sono il tocco d’eleganza che ci serve per completare i nostri outfit e valorizzarci davvero, in particolar modo con i vestiti da cerimonia che di sicuro ci toccherà indossare quest’estate!

I sandali gioiello bassi o alti sono perfetti da abbinare ai nostri amati vestiti lunghi ma riescono a trasformare anche un semplice look casual in qualcosa di più!

Diciamocelo, quando fa troppo caldo per indossare delle sneakers, cosa c’è di meglio di una comoda infradito sotto un paio di shorts di jeans fai da te? Quest’estate divertiamoci a creare gli abbinamenti perfetti e sentiamoci delle vere vip: raffinate, eleganti e con un pizzico di brio!