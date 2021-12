Questo è il look per farsi notare anche a chilometri di distanza

La tendenza color block di qualche anno fa ce lo ha insegnato e gli abbinamenti in colori moda brillanti di questo autunno-inverno ce lo confermano: il guardaroba elettrico è ciò che ci serve per farci notare anche a chilometri di distanza. A partire dal curioso abbinamento viola-fucsia-arancio ispirato a Instagram, fino ad arrivare all’accattivante blu elettrico, le nuance elettriche piacciono soprattutto a chi ama look giovanili e d’effetto. Le abbiamo viste in passerella da Versace o Valentino e adesso le ritroviamo anche sugli scaffali dei negozi, alla portata di tutti.

Il fucsia è il colore elettrico che ci fa volare

Dal blu al verde lime, dall’arancio al turchese, il colore elettrico che fa battere il cuore a tutte le amanti della moda è soprattutto il fucsia. Il blazer fucsia, ad esempio, è uno dei capi più di tendenza per la stagione fredda. Perfetto per look da giorno o, perché, anche da sera. I nostri abbinamenti preferiti con il fucsia sono quelli super bold: magari con gioielli di tendenza come i modelli tennis, oppure con capi tempestati di piume e paillettes. Proprio come abbiamo visto per i minidress della nuova collezione Zara donna. Tutta da scoprire, tutta da copiare!