Errori (e orrori) Make-Up, la top 5 dei più comuni e come evitarli

Il Make-Up, signore e signori, è un’arma a doppio taglio: può rivelarsi una vera salvezza quando si tratta di enfatizzare la bellezza insita di un viso, facendo emergere la personalità a seconda dello stile adottato. Eppure non esiste niente di peggio, al contempo, che possa stravolgere negativamente lo stesso, se mal applicato.

E, siccome è un lusso delle sole celebrità avere uno stuolo di make-up artist a loro giornaliero servizio, vediamo come evitare i più comuni errori beauty in cui tutte, almeno una volta, ci siamo imbattute. Abbiamo stilato, a tal proposito, una divertente top 5 comprensiva degli “Orrori Make-Up” per eccellenza, di cui eventualmente prendere atto per correggere subito il tiro!

1) Sbagliare il fondotinta

Uno degli errori più comuni in assoluto è quello di sbagliare fondotinta in termini di tonalità: non c’è risultato più grottesco dello stacco evidente tra mandibola e collo! Se il fondotinta è un prodotto atto ad uniformare e rendere compatto l’incarnato, generalmente chi cade in questo tranello desidera, in qualche modo, eliminare il pallore per un effetto più abbronzato.

Anche una tonalità troppo chiara però, o semplicemente diversa dalla propria carnagione di base (un classico è il fondotinta rosato su viso olivastro) sortisce un effetto disastroso. Un metodo infallibile per non fallire mai più? Al momento dell’acquisto è bene provare il prodotto direttamente sul collo -e non sul dorso della mano-, proprio nella zona dove si viene a creare il noto, antiestetico stacco. Insomma, come si può replicare il perfetto trucco shiny senza i giusti mezzi?

2) Procedere al make-up senza prima curare la pelle

Altro gettonatissimo errore è quello di sperare che il make-up riesca impeccabile senza prima dedicarsi alla skincare. La pelle ha bisogno di costanti cure, e ciò vale a dire effettuare detersione, maschere viso fai da te, peeling e scrub con regolarità, al fine di eliminare le cellule morte e stimolare il rinnovamento cellulare. Senza contare che, prima del trucco, un passaggio obbligato è quello delle creme viso idratanti.

3) Over… Overlining!

Con il trend dell’Overlining sempre più in auge, il rischio di farsi prendere la mano nel cercare di aumentare il volume delle labbra, tracciando la matita troppo oltre il contorno naturale, è praticamente dietro l’angolo. Se l’obiettivo è enfatizzarle, tutto ciò porta solo ad involgarire il risultato. Qual è il trucco? Non oltrepassare il bordo delle stesse di non più che mezzo millimetro.

4) Stravolgere le sopracciglia

Si sa, le sopracciglia sono letteralmente la cornice dello sguardo: ecco perché una forma sbagliata, in netto contrasto con la propria forma del viso, potrebbe sacrificarne l’armonia. Così come un trucco eccessivo.

Qualora tu non abbia modo di andare da un’estetista, ecco spiegato in questa guida -per filo e per segno- come fare le sopracciglia! Sarà la svolta, vedrai.

5) L’ostica arte del contouring

Chi di noi non ha tentato -invano- di accentuare zigomi e mimetizzare guance abusando totalmente della terra? Il contouting ristabilisce i volumi del viso, valorizzandone i lineamenti: solo se fatto ad arte però. Un metodo rapido ed efficace è quello di tracciare un “3” che comprenda tempie, zigomo e mascella, sfumando accuratamente il tutto. Ne abbiamo parlato approfonditamente nel nostro mini manuale dedicato al make-up per donne pigre, dai un’occhiata!