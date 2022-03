French bob, il caschetto corto très chic e di tendenza che fa impazzire le celeb

Connubio perfetto tra la giusta dose di raffinatezza e quel pizzico di ribellione, il French bob è il taglio corto di tendenza più amato in assoluto dalle celebrities al momento. Complice il suo evidente fascino francese, ha fatto strage di cuori non solo per sofisticatezza, ma anche e soprattutto per praticità: esso infatti offre il suo meglio in compagnia di una piega-non piega, portato con la chioma vagamente e strategicamente arruffata dall’aria grunge, il che lo colloca alla perfezione tra le mode che strizzano l’occhio ai trend anni ’90.

Il French bob è senza dubbio alcuno il caschetto più chic presente nel panorama tendenze in fatto di tagli corti, il quale si accaparra il posto tra le prime posizioni ed i tanti tagli scalati grazie alla frangia sbarazzina che lo contraddistingue: è infatti quest’ultima la chiave di volta che modernizza un taglio dall’animo così retrò, che dà sfoggio e al contempo spettina un carisma tutto anni ’20.

Insomma, poteva mai il French bob non essere il taglio della primavera-estate 2022?

I tratti distintivi di un French bob a regola d’arte

Tale hairstyle si differenzia dal già noto long bob per la presenza, appunto, di una frangia più o meno sfilata oppure piena, e per le sue lunghezze: il French bob è caratterizzato dal suo seguire perfettamente il mento sino a sfiorare poi lo zigomo, prendendo come riferimento il lobo in un caschetto mignon, un mini bob dal tempo di asciugatura di una passata di phon e via.

Come abbiamo già detto infatti, questo è un taglio davvero amato da tante, che abbiamo visto già in passato su “teste note” a partire dalle celebrities fra attrici e modelle, quali ad esempio Taylor Lashae, Vanessa Hudgens, Alexa Chung, Kaia Gerber e, qualche tempo fa, portato anche da Dakota Johnson.

Davvero il French bob sta bene a tutte?

Pare che questo amore sconfinato abbia motivo di esistere anche grazie alla versatilità del French Bob, le quali linee, lunghezze e frangia risultano adattabili ad ogni forma di viso, dal più lungo al più tondo, fino a diventare all’occorrenza uno dei tagli medi più on trend. Ebbene, non sembra che ci siano scuse valide per non meritarsi la notorietà!