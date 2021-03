Francesca Michielin, il nuovo "little bob" da copiare

L’abbiamo vista raggiante durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Francesca Michielin ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli: si tratta del “little bob”, il caschetto più cool e trendy del momento.

Little bob

Il “little bob” è semplicemente la versione mini e più spigliata del famoso french bob. La lunghezza è la chiave di questo taglio di capelli a caschetto in versione ridotta: i capelli di solito vengono portati all’altezza della mandibola, per questo viene definito “little”. Si tratta quindi di un taglio decisamente più audace rispetto alle altre tipologie di caschetto, perfetto per chi non ne può più dei capelli lunghi. Inoltre questo taglio lascia scoperta la nuca ed è quindi super sexy e perfetto per la bella stagione che sta arrivando. Inoltre il bob in versione mini si adatta facilmente a tutte le forme di viso e alle diverse texture di capelli.

Foto Getty Images | Jacopo Raule / Daniele Venturelli

Il “little bob” è un taglio dal fascino intramontabile e senza tempo, che si ispira al caschetto corto con frangetta delle flapper girls anni Venti, reinterpretandolo però in chiave moderna. Chiave del successo del “little bob”, infatti, è lo styling mosso e disinvolto, adatto a regalare un tocco di contemporaneità al più classico caschetto con frangia. Interessanti anche le varianti con scalatura, ideali per trasformare il mini bob in un caschetto perfetto anche per capelli liscissimi.

Taylor LaShae

Anche Taylor LaShae si è lasciata conquistare dal fascino del bob in versione ridotta: per lei caschetto cortissimo, che arriva all’altezza del mento e super frangia a tendina.

Sharon Stone

Sharon Stone sfoggia un caschetto biondo cortissimo. Il mini bob infatti non ha età. I caschetti (anche quelli più corti) sono perfetti per dare quel tocco cool e sbarazzino alle più giovani e contemporaneamente regalano un’allure di eleganza senza tempo alle donne più mature.

E voi? Proverete il mini bob?