Le più belle e commoventi frasi di Papa Francesco

Che si tratti di scriverle su dei biglietti di auguri, oppure da inviare via messaggio: ecco le citazioni più belle del Pontefice tratte dalle sue omelie da condividere in occasioni importanti come matrimonio, cresima, battesimo, oppure utili per eventi speciali come il Natale o la nascita di un bambino.

Dagli auguri da dedicare agli sposi, alle parole più dolci per i bambini: scopriamo tutte le frasi più belle di Papa Bergoglio.

Frasi di Papa Francesco sul matrimonio

Il matrimonio non è una strada piana, senza problemi. Altrimenti, non saremmo esseri umani. È un viaggio fatto di compromessi, a volte difficile, a volte complicato, ma questa è la vita vera.

Un matrimonio non ha successo solo se dura, è importante la sua qualità. Stare insieme e sapersi amare per è sempre è la sfida degli sposi cristiani.

Tutti sappiamo che non esiste la famiglia perfetta, né il marito o la moglie perfetti, per non parlare della suocera perfetta. Esistiamo noi, i peccatori. Gesù che ci conosce bene ci ha svelato un segreto: non dobbiamo mai dimenticare di chiedere scusa.

Frasi di Papa Francesco sull’amore

Bisogna lavorare sull’amore, bisogna camminare. L’alleanza dell’amore dell’uomo e della donna si impara e si affina.

Chi ama capisce che l’amore è esperienza di verità, che esso stesso apre i nostri occhi per vedere tutta la realtà in modo nuovo, in unione con la persona amata.

L’amore vero non si impone con durezza e aggressività.

Frasi di Papa Francesco sulla vita

La vita è sempre un dare ed è costoso prendersi cura della vita. Oh quanto costa! Costa lacrime. Ma come è bella la cura per la vita, permettere che la vita cresca, dare la vita come Gesù, e dare in abbondanza, per non permettere che anche uno solo di questi più piccoli vada perso.

La nostra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una Persona: Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti difficili, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e ce ne sono tanti!

Il discernimento comporta una fatica. Secondo la Bibbia, noi non ci troviamo davanti, già impacchettata, la vita che dobbiamo vivere: no! Dobbiamo deciderla continuamente, secondo le realtà che vengono. Dio ci invita a valutare e a scegliere: ci ha creato liberi e vuole che esercitiamo la nostra libertà.

Frasi di Papa Francesco sui bambini

I bambini e i nonni sono la speranza di un popolo. I bambini, i giovani perché lo porteranno avanti, porteranno avanti questo popolo; e i nonni perché hanno la saggezza della storia, sono la memoria di un popolo.

Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.

I bambini sono un segno. Segno di speranza, segno di vita, ma anche segno ‘diagnostico’ per capire lo stato di salute di una famiglia, di una società, del mondo intero.

Frasi di Papa Francesco sulla pace

La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con sé stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti.

La guerra porta distruzione e moltiplica le sofferenze delle popolazioni. Speranza e progresso vengono solo da scelte di pace.

Non si ottiene la pace se non la si spera e che la guerra scaturisce dal cuore dell’uomo inquinato dall’egoismo, dalla superbia e dall’odio.

Frasi di Papa Francesco sulla speranza

Non cediamo al pessimismo. Non passiamo a quella amarezza che il diavolo ci porge ogni giorno.

Speranza è la virtù di chi, sperimentando il conflitto, la lotta quotidiana tra la vita e la morte, tra il bene e il male, crede nella Risurrezione di Cristo, nella vittoria dell’Amore.

Questa è la speranza: vivere protesi verso la rivelazione del Signore, verso l’incontro con il Signore.

Frasi di Papa Francesco sulla famiglia

La famiglia è la fonte di ogni fraternità, e per questo motivo è il fondamento della pace e dovrebbe contagiare al mondo col suo amore.

Avere un luogo dove andare, si chiama Casa. Avere persone da amare, si chiama Famiglia, ed avere entrambe si chiama Benedizione.

Oggi, la famiglia è disprezzata, è maltrattata, ma è un nostro obbligo morale trovare l’aspetto più bello, autentico e buono del formare una famiglia, di essere oggi famiglia.

Frasi di Papa Francesco sul battesimo

Il Battesimo non è una formalità, è un atto che tocca in profondità la nostra esistenza, non è lo stesso un bambino battezzato e un bambino non battezzato, non è lo stesso una persona battezzata o una persona non battezzata, no, con il battesimo veniamo immersi nel più grande atto d’amore di tutta la storia e grazie a questo possiamo vivere una vita nuova.

Grazie al Battesimo, siamo capaci di perdonare e di amare anche chi ci offende e ci fa del male; che riusciamo a riconoscere negli ultimi e nei poveri il volto del Signore che ci visita e si fa vicino.

In virtù dello Spirito Santo, il Battesimo ci immerge nella morte e risurrezione del Signore, affogando nel fonte battesimale l’uomo vecchio, dominato dal peccato che divide da Dio, e facendo nascere l’uomo nuovo, ricreato in Gesù.

Quando lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, ci fa comprendere che il Signore è vicino e si prende cura di noi.

Frasi di Papa Francesco sulla cresima

La Cresima è importante per un cristiano; ci dà la forza di difendere la fede e di diffondere il Vangelo con coraggio.

La Cresima unisce i battezzati più fortemente al corpo mistico della Chiesa.

La Cresima si riceve una sola volta, ma non finiremo mai di adempiere il mandato ricevuto e di diffondere ovunque il buon profumo di una vita santa.

Frasi di Papa Francesco sul Natale

A questo ci chiama il Natale: a dare gloria a Dio, perché è buono, è fedele, è misericordioso. In questo giorno auguro a tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù. Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di adorarlo.

Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: “Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”.

La nascita di Cristo Salvatore rinnovi i cuori, susciti il desiderio di costruire un futuro più fraterno e solidale, porti a tutti gioia e speranza. Buon Natale!

