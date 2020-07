Sono tantissimi gli auguri di matrimonio da utilizzare per personalizzare i vostri biglietti. Soprattutto se si tratta delle nozze di cari amici potete usare la fantasia e comporre degli auguri agli sposi simpatici, senza usare le classiche frasi scontate. Se invece sono solo conoscenti, meglio puntare sugli “intramontabili”.

Continua a leggere

Leggi anche: gli auguri di matrimonio formali

Continua a leggere

In ogni caso ricordate che i vostri auguri devono essere pensati appositamente per entrambi gli sposi, non solo per un componente della coppia, e il più possibile aderenti al loro stile. Solo così risulteranno davvero originali. Ecco perché è importante calarsi nei panni dei destinatari quando scegliete le frasi per auguri di matrimonio, onde evitare di optare per la vostra frase matrimonio preferita, che potrebbe non corrispondere ai loro gusti!

Continua a leggere

Leggi anche Come coltivare i girasoli in vaso: consigli utili per uno dei fiori più solari

Frasi matrimonio classiche formali

Con le frasi d’auguri per matrimonio classiche e formali si va sul sicuro. Perlomeno quando i destinatari sono conoscenti o amici con questo mood.

Frasi di matrimonio: le più belle tratte dalla Bibbia

Continua a leggere

Continua a leggere

Ecco di seguito alcune tra le più intramontabili frasi di auguri per matrimonio, quei grandi classici per personalizzare il biglietto augurale matrimonio o da pronunciare durante la cerimonia, che nonostante tutto non passano mai di moda.

Il vostro domani sia pieno di gioia, amore e salute. Un augurio sincero.

Congratulazioni per aver coronato il vostro grande sogno. Auguri di cuore.

Con questo semplice messaggio, vogliamo augurarvi tutta la felicità che meritate. Possiate vivere nella gioia e nell’amore per sempre.

Per questo giorno così bello, per i vostri sogni e la vita insieme. Che la felicità vi accompagni sempre.

Formuliamo davvero di cuore i nostri auguri a due persone concreti esempi viventi del vero amore.

Il Signore benedica le vostre nozze con tanta gioia e serenità.

Il matrimonio è passione, condivisione, amicizia ma è soprattutto pazienza, educazione, comprensione, perdono. Auguri vivissimi.

La luce di Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci uniamo a voi in questo giorno di festa.

Affinché la gioia di questo giorno sia non solo un ieri da ricordare, ma un oggi ancora e sempre da vivere. Augurissimi.

Questo è il vostro giorno. Che il sentiero verso la felicità sia luminoso e costeggiato dai roseti in fiore. Strada che voi percorrerete mano nella mano, come oggi.

35

Frasi matrimonio per l’anniversario

Se di matrimonio non si tratta ma di anniversario nessun problema, eccovi alcune frasi di auguri per anniversario di matrimonio altrettanto classiche e intramontabili, perfette per i biglietti!

Continua a leggere

Continua a leggere

Partecipiamo con affetto in questo anniversario felice.

Auguri di cuore per il vostro anniversario di matrimonio.

Che la vostra vita insieme continui a essere meravigliosa.

Auguri a una coppia felice. Buon anniversario!

In questo anniversario di matrimonio porgiamo i nostri più affettuosi auguri.

Vi giunga il nostro affettuoso pensiero in questa giornata speciale. Auguri

Frasi di matrimonio simpatiche

20

Le frasi auguri matrimonio che vi proponiamo sono volutamente ironiche e provocatorie e faranno molto ridere sia gli sposi che i loro invitati. Purché la coppia di sposini sia divertente e poco permalosa! Ecco la nostra selezione di frasi per matrimonio e auguri di matrimonio a prova di sorriso.

Continua a leggere

Continua a leggere

Se ti portano via la moglie la miglior vendetta è lasciargliela (S. Guitry). Speriamo che a te non accada! Auguri!

Il marito ideale rimane celibe. (Oscar Wilde) Buona fortuna alla sposa!

La felicità di un uomo sposato dipende dalle persone che non ha sposato (Oscar Wilde). Hai fatto una scelta saggia. Auguri e siate felici!

Tutte le donne aspettano l’uomo della loro vita, però, nel frattempo, si sposano. In bocca al lupo con questo marito!

…ma se avevate detto che ci avreste visti sposati tutti …! Auguri ragazzi!

Avete voluto il tandem e allora pedalate!

Dopo tanti anni finalmente vi siete decisi…Era ora!

Il segreto per un matrimonio felice rimane un segreto. Ma noi speriamo che siate voi due a rivelarlo al mondo, auguri!

Io e mia moglie siamo stati felici per vent’anni. Poi ci siamo conosciuti (Rodney Dangerfield). A voi auguriamo il contrario, viva gli sposi!

Si dice che il matrimonio sia la tomba dell’amore! Forse per alcuni sarà così, ma per voi sarà sicuramente tutta un’altra storia! Auguri agli sposi più belli del mondo!

Che il vostro amore possa sempre aumentare: come le tasse.

Il matrimonio è una città assediata: chi sta dentro vuol uscire fuori, chi sta fuori vuol entrare dentro.

Auguri matrimonio: frasi poetiche

Se avete voglia di far scorrere lacrime di gioia ed emozione sui volti degli sposini e degli invitati, le frasi per auguri di matrimonio poetiche sono quel che serve. Perché la poesia fa vibrare corde sottili, quelle dell’anima, e raramente lascia indifferenti.

Di seguito, per aiutarvi, abbiamo selezionato alcune frasi di auguri agli sposi di grande impatto emotivo, ispirate in alcuni casi alle opere e alle poesie di autori molto famosi.

Continua a leggere

Questo giorno di grande gioia e divertimento sia per voi solo l’inizio di una lunghissima catena di splendidi e interminabili momenti da vivere insieme. Tantissimi auguri cari amici miei.

Il matrimonio è quell’istituzione che permette a due persone di affrontare insieme difficoltà che non avrebbero mai avuto se non si fossero sposate. Ma sappiamo che voi siete capaci di superare qualsiasi cosa, viva gli sposi!

L’amore è il solo fiore che possa fiorire senza l’aiuto delle stagioni”. Con questo verso di Khalil Gibran vi auguro che il vostro amore fiorisca per sempre.

“Coloro che vivono d’amore, vivono d’eterno.” Vi auguro, amici miei, di vivere d’amore per l’eternità.

Per farvi gli auguri in questa occasione così speciale ho deciso di rubare le parole di un grande scrittore, Paulo Coelho, perché penso che esprimano esattamente lo spirito del vostro amore, che ho visto crescere giorno dopo giorno: “Nel mondo esiste sempre qualcuno che attende qualcun altro, che ci si trovi in un deserto o in una grande città. E quando questi due esseri si incontrano, e i loro sguardi si incrociano, tutto il passato e tutto il futuro non hanno più alcuna importanza. Esistono solo quel momento e quella straordinaria certezza che tutte le cose sotto il sole sono state scritte dalla stessa Mano: la Mano che risveglia l’Amore e che ha creato un’anima gemella per chiunque lavori, si riposi e cerchi i propri tesori sotto il sole.”

Che il vostro matrimonio sia luminoso e felice come una favola, vero come la vita vissuta ed eterno come una leggenda. (Fabrizio Caramagna)

Vi auguro tanta felicità per mantenervi dolci, Tante prove per mantenervi forti, Tanta speranza per mantenervi felici, Tanti amici per darvi conforto, Tanta determinazione per rendere ogni giorno più bello del giorno prima.

Il matrimonio dicono sia spaventoso. Io invece vedo l’amore, vedo le liti e i baci per fare la pace. Non abbiate paura. Amatevi.

Il vostro amore vi ha portati a questa meravigliosa scelta… esso vi guiderà per tutta la vita! Rendetelo sempre vivo come avete fatto finora. è questo il nostro augurio più sincero.

Uniti dalla grande forza dell’amore riuscirete a superare qualsiasi difficoltà rendendo ancora più forte il vostro sentimento. Infiniti auguri per una serena e felice vita insieme.

Frasi per matrimonio originali

Simpatiche, poetiche, formali, e ora non potevamo farci mancare una selezione di frasi di auguri matrimonio ad alto tasso di originalità, da cui trarre ispirazione se volete rimanere impressi nella memoria a lungo termine di sposi e ospiti. Ecco gli auguri di matrimonio per non farsi dimenticare.

L’amore è una cosa viva e, come ogni cosa che vive, necessita di essere nutrita e curata. Alimentate il vostro amore, in modo che la sua salute possa riflettersi sempre nei vostri occhi. Auguri.

Amore è soltanto una parola fino a che arriva qualcuno a darle un senso, quel qualcuno siete voi. Auguri amici!

Fate venire voglia di sposarsi..quasi… Augurissimi!

Non c’è bisogno di controllare l’altro, di seguire minuziosamente i suoi passi, per evitare che sfugga dalle nostre braccia. L’amore ha fiducia, lascia in libertà, rinuncia a controllare tutto, a possedere, a dominare.

Che possiate vivere sempre uniti: come RAI 1 e RAI 2 come ITALIA 1 E CANALE 5. Che il vostro amore possa sempre aumentare: come le tasse. Che la passione non finisca mai: come gli sceneggiati televisivi. Che i vostri baci siano innumerevoli: come gli emendamenti al governo. Che i vostri nemici vengano cacciati fuori: come i fumatori.

L’equazione per un matrimonio felice? Aggiungete gioia. Sottraete i litigi. Non dividetevi mai…e moltiplicatevi!

Non siete più un cuore, ma due; non siete più due occhi, ma quattro; non siete più un individuo, ma una coppia, e il vostro mondo è più grande, perché potete condividerlo con la persona che amate. Congratulazioni per il vostro matrimonio !

! Voi mi avete fatto credere nel vero amore. E spero davvero che la mia convinzione duri in eterno, proprio come il vostro amore.