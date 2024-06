Frasi matrimonio: le più belle tratte dalla Bibbia e le citazioni più famose del Papa

Le frasi per il matrimonio tratte dalla Bibbia e legate alla religione sono indubbiamente le più emozionanti. Diversamente dalle classiche frasi per le promesse di matrimonio o dalle citazioni di autori famosi, quelle bibliche racchiudono significati profondi.

Queste frasi di matrimonio sono un modo bellissimo per legare al giorno più importante nella vita di una coppia, una frase significativa che racchiuda il ricordo delle nozze. Potete usarla per personalizzare il libretto in Chiesa e per rendere ancora più speciali le tue promesse.

Durante il ricevimento poi, una di queste frasi può essere usata come filo conduttore delle nozze, potete stamparla sulle bomboniere che regalerete agli invitati o per personalizzare i segnaposto.

Infine, se siete invitate a delle nozze in Chiesa, una bella idea potrebbe essere quella di augurare felicità alla coppia di sposi dedicando loro alcune frasi di matrimonio bibliche o evangeliche. Di seguito trovate i passaggi più commoventi per il matrimonio religioso.

Le più belle frasi per il matrimonio tratte dalla Bibbia

Efesini 5:25,28 (NR): Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la chiesa e ha dato sé stesso per lei… Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama sé stesso.

Pietro 3:7 (NR): Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch’esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite.

Efesini 5:21 (NR): Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo.

Colossesi 3:19 (NR): Mariti, amate le vostre mogli, e non v’inasprite contro di loro.

Efesini 4:26 (TILC): E se vi arrabbiate, attenti a non peccare: la vostra ira sia spenta prima del tramonto del sole.

Efesini 4:2,3(TILC): Siate sempre umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l’un l’altro con amore; cercate di conservare per mezzo della pace che vi unisce, quella unità che viene dallo Spirito Santo.

Ebrei 13:4 (NR): Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà; poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adùlteri.

Romani 7:2 (NR): Infatti la donna sposata è legata per legge al marito mentre egli vive; ma se il marito muore, è sciolta dalla legge che la lega al marito.

Corinzi 6:14 (NR): Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti che rapporto c’è tra la giustizia e l’iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?

Le frasi di matrimonio evangeliche

Matteo 5:32 (NR): Ma io vi dico: chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio.

Matteo 19:5,6 (TILC): Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e i due saranno una cosa sola. Così essi non sono più due ma un unico essere. Perciò l’uomo non separi ciò che Dio ha unito.

Marco 10: 1-12: Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all’inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L’uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto».

Le più belle frasi di matrimonio dell’Antico Testamento

Dal libro della Genesi (Gen 1,26-28.31)

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra».

Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona.

Dal libro della Genesi (Gen 2,18-24)

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome.

Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche, ma l’uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto.

Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne.

Dal libro di Tobia (Tb 7, 9-10.11-17)

In quei giorni, dopo che si furono salutati, Raguèle pregò gli ospiti di mettersi a tavola, ma Tobia disse: “Io oggi non mangerò né berrò qui, se tu prima non mi concedi quanto ti domando e non prometti di darmi in moglie Sara tua figlia”.Poiché Raguèle esitava a rispondere alla richiesta di Tobia, l’angelo gli disse: “Non temere di dargliela, perché tua figlia dev’essere moglie di questo giovane che teme Dio. Proprio per questo motivo nessun altro ha potuto averla”.

Allora Raguèle disse: “Non dubito che Dio accolga benevolmente le mie preghiere e le mie lacrime, e credo che egli vi abbia fatti venire qui appunto perché mia figlia si sposi a un suo parente, secondo la legge di Mosè. Non temere: te la darò”. Prese la mano destra di sua figlia, la mise in quella di Tobia, e disse: “Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe sia con voi; egli vi unisca e adempia in voi la sua benedizione”.

Presa poi una carta, fecero la scrittura del matrimonio, quindi cominciarono a mangiare benedicendo Dio.

Frasi matrimonio: le parole di Papa Francesco

Le frasi sul matrimonio di Papa Francesco esprimono molto bene concetti come l’amore e approfondiscono temi come quello della vita di coppia, parole perfette anche per essere usate per auguri di matrimonio molto speciali.

“Ma quello che pesa di più nella vita non è questo: quello che pesa di più di tutte queste cose è la mancanza di amore. Pesa non ricevere un sorriso, non essere accolti. Pesano certi silenzi, a volte anche in famiglia, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra fratelli. Senza amore la fatica diventa più pesante, intollerabile.” (Papa Francesco, Incontro con le famiglie a Roma, ottobre 2013)

“Le tre parole magiche. Permesso: per non essere invadente nella vita dei coniugi. Grazie: ringraziare il coniuge; grazie per quello che hai fatto per me, grazie di questo. Quella bellezza di rendere grazie! E siccome tutti noi sbagliamo, quell’altra parola che è un po’ difficile a dirla, ma bisogna dirla: scusa. Permesso, grazie e scusa.” (Papa Francesco, Udienza generale del 2 aprile 2014)

“E il segreto è che l’amore è più forte del momento nel quale si litiga e per questo io consiglio agli sposi sempre: non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace. Sempre!” (Papa Francesco, Udienza generale del 2 aprile)

“Il matrimonio è un lungo viaggio che dura tutta la vita! E hanno bisogno dell’aiuto di Gesù, per camminare insieme con fiducia, per accogliersi l’un l’altro ogni giorno, e perdonarsi ogni giorno! E questo è importante! Nelle famiglie sapersi perdonare, perché tutti noi abbiamo difetti, tutti!” (Incontro delle famiglie con Papa Francesco a Roma, ottobre 2013)

La famiglia oggi è disprezzata, è maltrattata, e quello che ci è chiesto è di riconoscere quanto è bello, vero e buono formare una famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il futuro dell’umanità. (Parole rivolte ai vescovi il 20 febbraio 2014 durante un incontro sul tema della famiglia)

La gioia vera viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. (Messa di chiusura dell’incontro delle famiglie a Roma, ottobre 2013)

Frasi matrimonio: le parole di Papa Giovanni Paolo II

L’uomo, che Dio ha creato “maschio e femmina”, reca l’immagine divina impressa nel corpo “da principio”.

L’amore è stato creato per trasferire nella realtà visibile del mondo il mistero nascosto dall’eternità in Dio.