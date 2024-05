La Preghiera dei fedeli per il matrimonio in Chiesa, idee per il libretto

Le preghiere dei fedeli per il vostro matrimonio in Chiesa è un momento importantissimo della cerimonia. Importante perché sono proprio gli sposi a deciderla e a scriverla di loro pugno. Sono piccoli pensieri che vengono inseriti all’interno della liturgia del matrimonio cattolico: sarete proprio voi infatti a pensare e a sviluppare gli argomenti migliori e che vi sono più cari.

Un pensiero ai vostri amici, ai vostri parenti, a tutti gli sposi presenti in Chiesa perché rinnovino il loro impegno ma anche alla Chiesa in generale. Vediamo quindi qualche esempio di come potrebbe essere articolata la preghiera dei fedeli per il matrimonio.

Preghiere dei fedeli per il matrimonio in Chiesa, frasi a cui ispirarsi

Di seguito trovate alcuni esempi da cui potete prendere spunto per creare una preghiera dei fedeli personale e significativa.

Per i nuovi sposi,

perché la loro famiglia cresca ogni giorno nell’amore, nell’unità, nella fedeltà e nella pace,

preghiamo.

Per voi,

affinché la loro unione sia serena, gioiosa e feconda,

preghiamo.

la grazia del sacramento che hanno ricevuto

dia loro conforto nelle difficoltà

e li custodisca nella fedeltà, preghiamo.

ravvivino ogni giorno nella preghiera comune

il desiderio di progredire nell’amore e nel dono di sé,

preghiamo.

dalla vita sacramentale sappiano attingere forza e coraggio

per una rinnovata testimonianza cristiana,

preghiamo.

affinché con il loro affetto e la loro vicinanza siano per loro sostegno, guida e rifugio, preghiamo.

affinché ottengano le grazie di cui hanno bisogno,

preghiamo.

preghiamo.

Per i giovani che si stanno preparando a celebrare il Matrimonio e per tutti coloro che Dio chiama ad altre scelte di vita,

preghiamo.

riconoscenti per il dono e la bellezza dell’amore, si preparino a costruire la loro famiglia secondo la parola del Vangelo,

preghiamo.

consapevoli della grandezza del Matrimonio,

si dispongano con fiducia a costruire la loro famiglia

secondo la parola del Vangelo,

preghiamo.

perché dalla partecipazione all’Eucaristia

sappiano attingere luce e forza

per rinnovare la grazia del loro Matrimonio,

preghiamo.

riconosca e sostenga la dignità e i valori della famiglia,

e aiuti gli sposi a svolgere il loro compito di educatori,

preghiamo.

preghiamo.

e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita

ricevano l’aiuto della grazia che viene dall’alto,

preghiamo.

riunita per la celebrazione

del sacramento del Matrimonio

si riconosca sempre di più sposa amata da Cristo,

preghiamo.

dalla mensa della Parola e del Pane della vita

sappiamo trarre alimento per la nostra fede

e sostegno nelle difficoltà della vita,

preghiamo.

e per l’unità di tutti i cristiani,

preghiamo.

esprima al suo interno e nei rapporti con il mondo

il volto di una vera famiglia,

che sa amare, donare, perdonare, preghiamo.

rinnovi in tutti gli sposi qui presenti

la grazia del sacramento,

preghiamo.

affinché il Signore li accolga nel suo Regno di luce e di pace,

preghiamo.

e in particolare per i nostri familiari e amici,

preghiamo.

Altre frasi per il matrimonio. Al posto del “voi” potreste aggiungere il nome della sposa e dello sposo.

Per voi:

ravvivino ogni giorno nella preghiera comune

il desiderio di progredire nell’amore e nel dono di sé,

preghiamo.

dalla vita sacramentale sappiano attingere forza e coraggio

per una rinnovata testimonianza cristiana,

preghiamo.

Per le famiglie degli sposi, che li hanno visti crescere e maturare,

affinché con il loro affetto e la loro vicinanza siano per loro sostegno, guida e rifugio, preghiamo.

Per tutti gli amici e i parenti che hanno accompagnato questi sposi con il loro affetto, la loro amicizia e la loro preghiera

affinché ottengano le grazie di cui hanno bisogno,

preghiamo.

preghiamo.

perché dalla partecipazione all’Eucaristia

sappiano attingere luce e forza

per rinnovare la grazia del loro Matrimonio,

preghiamo.

riconosca e sostenga la dignità e i valori della famiglia,

e aiuti gli sposi a svolgere il loro compito di educatori,

preghiamo.

si stabilisca una pace duratura che consenta una vita più dignitosa per tutti,

preghiamo.

cresca di giorno in giorno nella certezza della fede,

e tutti coloro che sono oppressi dalle difficoltà della vita

ricevano l’aiuto della grazia che viene dall’alto,

preghiamo.

Le più belle preghiere per gli sposi

Alcune delle frasi più diffuse per gli sposi.

Fratelli dilettissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo Signore nostro, per la pace di tutto il mondo, per il bene della Chiesa, per la concordia di tutti gli uomini e per questi fedeli che oggi in Cristo celebrano il loro matrimonio. Ascoltaci, o Signore.

Per questi fedeli ora uniti nel matrimonio, e per la loro salvezza, preghiamo.

Perché benedica la loro unione santa come santificò le nozze di Cana, preghiamo.

Perché a loro conceda la grazia dei figli a letizia della famiglia umana, preghiamo.

Perché doni a loro un perfetto amore e pace nello scambievole aiuto, preghiamo.

Perché siano felici nella concordia e nella fedeltà e rendano testimonianza al nome cristiano, preghiamo.

Per voi che oggi si donano l’uno all’altra nel Tuo nome, perché fondino sul Vangelo la loro esistenza e ti offrano l’impegno a vivere sempre nella Tua grazia, preghiamo

O Gesù, che chiami l’uomo e la donna a essere segno del Tuo amore, benedici l’unione di (Nome Sposo e Nome Sposa) che, nel Tuo nome, formano una nuova famiglia, preghiamo

Per gli sposi (Nome Sposo e Nome Sposa), perché con la grazia di Dio, ricevuta nel sacramento del matrimonio, possano restare sempre fedeli alloro impegno di cristiani. preghiamo

Per gli sposi (Nome Sposo e Nome Sposa), perché sappiano costruire una vera famiglia cristiana sostenuti dalle preghiere di tutta la comunità, preghiamo

Per (Nome Sposo e Nome Sposa): possano col sacramento del matrimonio formare una vera famiglia cristiana. preghiamo

Per (Nome Sposo e Nome Sposa), che in questa domenica si uniscono in matrimonio, perché la loro famiglia diventi “piccola Chiesa”, segno di grazia in seno alla comunità, preghiamoPer le loro famiglie, perché accompagnino con amore discreto e premuroso la scelta di questi sposi e sappiano sostenerli nel loro cammino. preghiamo

Per gli amici di (Nome Sposo e Nome Sposa) , perché insieme a loro siano attenti alle necessità dei fratelli e continuino a impegnarsi nel servizio agli altri con gratuità, preghiamo

Per le persone care a (Nome Sposo e Nome Sposa) che ci hanno lasciati, perché per il mistero della Comunione dei Santi, intercedano e gioiscano per questa nuova famiglia, segno del Tuo amore fra gli uomini, preghiamo

Dio fedele, guarda agli sposi (Nome Sposo e Nome Sposa) e colmali di ogni benedizione perché rimangano nella tua volontà e vivano sempre nel reciproco amore, preghiamo

Perché in tutti gli sposi qui presenti lo Spirito Santo rinnovi la grazia del Sacramento, preghiamo.

Dio Onnipotente ed eterno, volgiti propizio a questi tuoi figli; essi confidano solo in te: concedi loro i doni della tua grazia, perché conservino l’amore nella loro unione e al termine di questa vita terrena entrino con i loro figli nella gioia della beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.

