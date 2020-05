Per fare i vostri auguri al bambino e ai suoi genitori abbiamo selezionato alcune delle più belle frasi per Battesimo, da scrivere su un bigliettino che probabilmente sarà conservato dalla famiglia. Il Battesimo è un evento importante, che segna l’ingresso di un bambino nella famiglia cristiana e che dovrebbe segnare l’inizio del suo percorso religioso.



Se state per partecipare a questo evento come ospiti, vi consigliamo di accompagnare il vostro regalo con degli auguri di Battesimo, magari scelti tra le frasi beneauguranti che vi proponiamo e che potrete modificare per adattarle alla situazione e al rapporto di vicinanza che avete con la famiglia del bambino che sta per essere battezzato. Vediamo le più toccanti frasi per Battesimo di una bimba o di un bimbo.

Frasi Battesimo: gli auguri da parte dei parenti

Nessuno più dei parenti sarà felice per questo evento. Potete dimostrare la vostra gioia con dei bigliettini Battesimo eleganti e arricchiti con una frase di auguri scritta con il cuore. Se proprio non sapete da dove cominciare, vi diamo qualche spunto da cui partire.

Frasi auguri Battesimo da parte dei nonni

In occasione del Battesimo di un bambino o di una bambina, i più emozionati saranno di sicuro i nonni; vediamo quindi quali sono le frasi di auguri per il Battesimo di un nipotino da cui prendere spunto per scrivere un biglietto da leggere e rileggere quando il festeggiato sarà più grande:

Che la vita ti sorrida sempre, non dimenticarti di donare ogni giorno il tuo sorriso a tutti coloro che ti amano e ti sono vicini. Auguri da nonno e nonna.

Auguri nipotino/a. Oggi hai trovato nel Battesimo la purezza che ti proteggerà lungo la tua vita.

Faremo in modo di ricordarti questo giorno per sempre. Sei la gioia dei nostri occhi e da oggi sei ancora più luminoso grazie alla parola di Dio. Auguri nipote nostro.

Frasi Battesimo: gli auguri da parte degli zii

Anche gli zii sentiranno in maniera particolare l’emozione di questo evento e vorranno avere parole di auguri speciali per il loro nipotino o per la loro nipotina. Vediamo qualche esempio:

Auguri per questo felice giorno in cui abbracci per la prima volte il Signore. Sarai un bambino meraviglioso e sereno.

Dopo aver visto crescere tuo padre, vedrò anche il tuo percorso segnato dall’Acqua Santa. Ti sarò sempre vicino.

Auguri dal tuo caro zio che non vede l’ora di trascorrere la vita accanto a te per aiutarti in ogni momento. Felice Battesimo!

Frasi per battesimo: gli auguri del padrino e della madrina

Essere madrina o padrino di un bambino o una bimba che si apprestano a ricevere il sacramento è un onore. Queste figure saranno importanti per tutta la vita del bambino e dovranno essere pronte a sorreggerlo per tutta la vita; ecco perché le frasi d’augurio per il Battesimo in questo caso devono essere ancora più profonde e toccanti.

Auguri Battesimo da parte della madrina

Sono lieta di poterti accompagnare nella vita e di poter essere un punto di riferimento.

Ricorda che potrai fare sempre affidamento su di me, per tutta la vita.

Possa il Signore indicarti la via maestra, e io da madrina mi impegnerò a percorrere insieme a te.

Oggi ricevi la luce del Signore, un giorno di candore, sia bianco non solo nelle vesti ma si conservi nel cammino della tua vita: io sarò al tuo fianco.

A un angioletto perché la mano dei Santi e degli Arcangeli lo conducano per la vita. Io ci sarò!

Aguri per Battesimo da parte del padrino

Nel giorno del tuo Battesimo come padrino ti auguro di avere sempre la gioia nel cuore che già esprimi con i tuoi grandi sorrisi e anche di avere la certezza che Dio è accanto a te che ti veglia e ti protegge attraverso le persone che ami.

Sarà molto bello accompagnarti nella crescita fin dai tuoi primi passi.

Oggi il Signore ti farà partecipe di un grande dono ed da oggi ti sarò sempre vicino.

Quella stella che brilla nel cielo illumini per sempre la lunga strada della tua vita. Auguri!

Caro XXX quando sarai più grande questo piccolo dono ti ricorderà il/la tuo/a affezionatissimo/a padrino/a.

Frasi per Battesimo bimba, le più toccanti

Le frasi di auguri per il Battesimo di una bambina sono citazioni dolcissime e delicate, che celebrano uno dei primissimi giorni importanti nella vita della piccola. Scopriamo le più belle frasi per Battesimo bimba da usare come augurio per biglietti più formali, ma anche le frasi simpatiche per una bimba appena battezzata.

Auguri alla vostra bimba che oggi ha trovato nell’acqua battesimale purezza, luce, benedizione. Auguri!

Quando sei nata sei entrata a far parte della nostra famiglia, oggi entri a far parte di una famiglia ancora più grande. Che ti possa essere di aiuto in un cammino di felicità e gioia.

Tanti Auguri per il Battesimo della vostra bambina. Che la sua vita sia ricca di sorrisi radiosi come in questo giorno di Festa.

Che la vita ti sorrida sempre, piccola, non dimenticarti di donare il tuo sorriso a tutti coloro che ti amano e ti saranno vicini.

Che lo sguardo amorevole e misericordioso di Dio ti accompagni sempre. Auguri piccola!

Frasi per Battesimo bimbo, le più belle da cui prendere spunto

Per augurare il meglio a un maschietto, invece, esistono alcune frasi per il Battesimo di un bimbo, pensate ad hoc proprio per lui.

Con l’augurio che l’acqua santa che riceverai ti conservi puro, come oggi.

Ti auguriamo che tu possa camminare sempre lungo la via del Signore, auguri.

In questa giornata speciale, siamo vicini a Voi ad al Vostro piccolo tesoro con tutto il nostro affetto.

Con la partecipazione più sentita e profonda, vi porgiamo i nostri auguri per il Battesimo del bellissimo XXX.

Frasi per il Battesimo di autori celebri

Se preferite degli auguri d’autore, dovete sapere che anche molti autori famosi hanno pensato a frasi di auguri per Battesimo stupende e profonde. Ecco le più belle da copiare sul bigliettino che consegnerete ai genitori del festeggiato o della festeggiata.

Il Battesimo è un bagno che restituisce all’anima il suo vigore originale. ( François René, de Chateaubriand )

) Mentre cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto sulla vita, i nostri figli ci insegnano che la vita è tutto. ( Angela Schwindt )

) Nella celebrazione del Battesimo possiamo riconoscere i lineamenti più genuini della Chiesa, la quale come una madre continua a generare nuovi figli in Cristo, nella fecondità dello Spirito Santo. ( Papa Francesco )

) Il Battesimo ci innesta come membra vive in Cristo e nella sua Chiesa ( Papa Francesco )

) Il Battesimo è il ponte che Gesù ha costruito tra sé e noi, la strada per la quale si rende a noi accessibile; è l’arcobaleno divino sulla nostra vita. ( Benedetto XVI )

) Se avessi influenza sulla buona fatina che si suppone presieda il Battesimo di tutti i bambini, le chiederei che il suo dono per ogni bambino fosse un senso di meraviglia così indistruttibile che abbia a durare una intera vita. (Rachel L. Carson)

Battesimo frasi religiose per fare gli auguri

Nella Bibbia o nel Vangelo si trovano diverse frasi Battesimo perfette per celebrare questo sacramento, forse il più importante della vita cristiana perché si entra a far parte della comunità. Potete sfruttare anche una di queste frasi religiose per fare i vostri migliori auguri al battezzando.

Il Battesimo è un attimo, ma l’amore di Dio che ci segue e ci protegge è per tutta la vita.

Con l’augurio che tu possa crescere sempre in bontà, in carità, in Grazia.

Che gli angeli del cielo ti proteggano sempre.

A un angioletto perché la mano degli Angeli lo conducano per la vita.

Oggi farai il tuo primo piccolo passo nell’avvicinarti a Dio. Tendigli la mano ed affidati a Lui: saprà guidarti e proteggerti.

Oggi ricevi la luce del Signore, un giorno di candore, sia bianco non solo nelle vesti ma si conservi nel cammino della tua vita.

In questo giorno il/la vostro/a bimbo/a diventa un vero cristiano e noi non possiamo che augurargli di tenerlo sempre presente nel cammino della vita.

Che il Signore accolto nel tuo piccolo cuore in questo giorno ti trasformi in uno strumento di pace e di amore.

A un angioletto perché la mano dei Santi e degli Arcangeli lo conducano per la vita.

Che la benedizione di Dio resti per sempre nel tuo cuore, conservandone la purezza ed il candore.

Che il Signore benedica il frutto del vostro amore.

Oggi voi lo battezzate, e Gesù con le sue infinite mani gli indicherà il cammino verso una vita straordinaria.

Frasi per il Battesimo da personalizzare con il nome del bambino

Se siete in confidenza con i genitori del bimbo o della bimba, allora un po’ di simpatia in più è d’obbligo. Perché non puntare sule frasi per Battesimo da completare con il nome del festeggiato o della festeggiata?

Signore, fa che il ricordo di questo puro e dolce giorno possa essere la guida della vita del piccolo (nome del bambino).

Per chi come noi crede profondamente in Dio è motivo di gioia sapere che il piccolo (nome del bambino) fa oggi i suoi primi passi sul cammino della salvezza.

La benedizione del Signore resti sempre nel cuore del piccolo (nome del bambino) conservandolo puro come in questo santo giorno.

Auguri a (nome del bambino) che oggi ha trovato nell’acqua battesimale purezza, luce, benedizione.

Come voi, siamo stracolmi di gioia: il battesimo di (nome del bambino) è un lieto evento per tutta la famiglia.

Cosa scrivere per gli auguri di Battesimo formali

Siete stati invitati al Battesimo ma non conoscete così bene né il papà e la mamma né il bambino? Nessun problema: in questo caso meglio optare per frasi per Battesimo più formali ma non meno sentite, per essere certi di non sbagliare.

In questo giorno, per voi genitori così importante, esprimiamo le nostre più vive felicitazioni e la partecipazione più sentita.

Con la partecipazione più profonda, invio auguri di vita, di gioia, di allegria.

Con tanta gioia ci uniamo alla vostra felicità per il battesimo del vostro piccolo.

Per il tuo Battesimo ti porgiamo i più sentiti e sinceri auguri, che il Signore sia con te, oggi e per sempre.

Nel ringraziarvi per averci fatto partecipare a questo vostro grande momento, porgiamo a voi e al vostro piccolo gli auguri più cari.

A Voi ed alla Vostra splendida creatura, i più sinceri auguri di buona salute, di gioia e di serenità.

La stima che ci lega ai tuoi genitori e l’affetto che nutriamo per te, ci fanno essere vicini in questo giorno così importante per te.

Vi giungano in questo giorno importantissimo i nostri auguri più affettuosi.

Partecipiamo alla vostra felicità e alla dolcezza di questo momento.

A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più veri, di fortuna e di buona salute

Frasi dolci per il Battesimo

Un po’ di tenerezza non guasta mai, anche in una giornata così importante: scopriamo allora gli auguri per il Battesimo più dolci: