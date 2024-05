Battesimo, le poesie più belle da dedicare

Le poesie sul Battesimo sono frasi di auguri in rima, per un dolce pensiero da dedicare al bambino o alla bimba che si apprestano a entrare nella grande comunità cristiana.

Il Battesimo è un evento speciale, un’occasione unica nella vita dei genitori e del loro piccino, un sacramento importante che segna l’ingresso ufficiale nella famiglia della chiesa. Oltre alle poesie da leggere per quel giorno speciale, è importante capire bene come organizzare un battesimo senza commettere errori.

Battesimo, le poesie più belle e famose

È importante festeggiare il Battesimo con lo spirito giusto e perché no, introdurlo con una poesia a tema da recitare nel momento più opportuno: in chiesa durante la funzione, prima del pranzo o subito dopo.

Oppure da mettere nero su bianco sul biglietto di auguri con una delle frasi per il battesimo per una dedica decisamente originale. Ecco allora le poesie più belle da dedicare a questo giorno speciale.

Che siano per una bimba o un bambino, le poesie per il Battesimo sapranno colpire ed emozionare. Ecco una carrellata delle più belle, toccanti e famose.

Poesie lunghe sul battesimo

Preghiera dell’uccellino, di C. Bernanos De Gasztold

Mio Dio,

io non so dire bene la preghiera

da solo.

Ma, se vuoi,

proteggi dalla pioggia, dal vento

il mio piccolo nido.

Metti tanta rugiada sui fiori

e granelli sul mio cammino.

Fa profondo l’azzurro

e flessibili i rami.

Lascia a lungo nel cielo, la sera,

la dolce tua luce,

e nel mio cuore questa musica

che non finisce mai

perché io possa cantare, cantare,

cantare…

Se tu vuoi, o mio Dio

Ti ho cercato, di Flavia Buldrini

Amore

è valsa la pena aspettare

durante il rigore invernale

che maturasse il seme

d’un così grande bene

per accarezzare con gli occhi

tanta grazia di messe

e veder errare

lungo le sterminate distese

le dita di luce

del sorriso divino

e riposare in grembo alle verdi terre

lo sguardo limpido del cielo.

È già primavera

amore.

È tempo, è ormai tempo

d’amare.

I vostri figli, di Kahlil Gibran

I vostri figli non sono figli vostri.

Sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa.

Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi,

E benché vivano con voi non vi appartengono.

Potete donar loro lamore ma non i vostri pensieri:

Essi hanno i loro pensieri.

Potete offrire rifugio ai loro corpi ma non alle loro anime:

Esse abitano la casa del domani,

che non vi sarà concesso visitare neppure in sogno.

Potete tentare di essere simili a loro, ma non farli simili a voi:

La vita procede e non sattarda sul passato.

Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive, sono scoccati in avanti.

L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dellinfinito,

e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano rapide e lontane.

Affidatevi con gioia alla mano dellArciere;

Poiché come ama il volo della freccia,

così ama la fermezza dell’arco.

Poesie di Madre Teresa di Calcutta

Ama la vita

Ama la vita così com’è.

Amala pienamente, senza pretese;

amala quando ti amano o quando ti odiano,

amala quando nessuno ti capisce,

o quando tutti ti comprendono.

Amala quando tutti ti abbandonano,

o quando ti esaltano come un re.

Amala quando ti rubano tutto,

o quando te lo regalano.

Amala quando ha senso

o quando sembra non averlo nemmeno un pò.

Amala nella piena felicità,

o nella solitudine assoluta.

Amala quando sei forte,

o quando ti senti debole.

Amala quando hai paura,

o quando hai una montagna di coraggio.

Amala non soltanto per i grandi piaceri

e le enormi soddisfazioni;

amala anche per le piccolissime gioie.

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,

amala anche se non è come la vorresti.

Amala ogni volta che nasci

ed ogni volta che stai per morire.

Ma non amare mai senza amore.

Non vivere mai senza vita

Vivi la vita

La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è felicità, meritala.

La vita è la vita, difendila.

Poesia breve sul battesimo di Confucio

Riluci all’esterno.

Sii puro all’interno.

Ogni gesto e ogni posa sia,

come ogni tua parola,

preziosa.

