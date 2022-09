Come organizzare un battesimo: idee e consigli originali

Organizzare un battesimo è faticoso e impegnativo almeno quanto un matrimonio, con l’aggravante che un bambino di pochi mesi è un’incognita, potrebbe avere la febbre, le coliche, una giornata storta (eh si anche per loro è così!) e mandare all’aria i vostri progetti di cerimonia e rinfresco perfetti.

Scopriamo insieme come organizzare un battesimo di classe, raffinato e chic, senza dimenticarsi nulla ma anche senza esagerazioni.



I primi aspetti da valutare: scegliere la data e la chiesa, madrina e padrino

Foto di Shutterstock | Anastasiia Sheptytska

La prima cosa da scegliere quando si organizza un battesimo, è la chiesa in cui si vuole celebrare e quindi il prete e successivamente si sceglie la data.

Ogni parrocchia ha il proprio calendario delle cerimonie per cui una volta che ne avrete discusso con il parroco potrete avere le idee più chiare per la scelta della data. Di solito i mesi più gettonati sono aprile, maggio e giugno.

I documenti che verranno richiesti per il sacramento del battesimo sono:

Modulo di richiesta del battesimo : un documento, spesso prestampato, da richiedere e consegnare all’ufficio parrocchiale prescelto per la cerimonia, in cui dovrete segnare i dati anagrafici del bambino.

: un documento, spesso prestampato, da richiedere e consegnare all’ufficio parrocchiale prescelto per la cerimonia, in cui dovrete segnare i dati anagrafici del bambino. Certificato di nascita del bambino che riceverà il battesimo

del bambino che riceverà il battesimo Certificato di idoneità del padrino e della madrina in cui si attensta che entrambi abbiano ricevuto il sacramento della Cresima.

La madrina ed il padrino sono figure molto importanti nella vita del bambino, vanno perciò scelte con cura e soprattutto dovrete chiedergli se vogliono ricoprire questo ruolo così impegnativo.

Una volta messi in chiaro questi aspetti non resterà che organizzare tutti i festeggiamenti per il battesimo.

Organizzare i festeggiamenti: inviti, location per il rinfresco, menù e torta

Foto di Shutterstock | Alexandra Marques

Una volta scelta la data, si deve subito prenotare la location per il rinfresco (pranzo o cena).

Siate celeri e segnatevi più opzioni perché non è detto che il locale abbia la disponibilità per il giorno della vostra cerimonia.

Una volta bloccata la location potrete passare alla scelta del tipo di ricevimento ed al rinfresco.

Prima di arrivare al ristorante designato, potreste anche pensare di organizzare un piccolo rinfresco in casa per i parenti più stretti.

Quindi passate alla scelta del menù e della torta, che potete anche farvi fare dalle cake designer se volete qualcosa di più particolare.

A questo punto potete scegliere gli inviti, meglio se biglietti scritti a mano, magari con una bellissima poesia sul battesimo.

Una volta completati gli inviti non dovrete far altro che spedirli o consegnarli, alle persone che intendete invitare.

I dettagli per il battesimo: decorazioni floreali e bomboniere

Foto di Shutterstock | Sergii Sobolevskyi

Le bomboniere per il battesimo possono essere oggettini semplici e dolci, non necessariamente molto costosi, in questo periodo ad esempio, vanno molto di moda le bomboniere solidali, che sono belle e fanno del bene ai bambini meno fortunati.

Oppure le bomboniere fai da te per il battesimo, sono perfette se volete dare un tocco personale e davvero unico alla cerimonia.

Inoltre, se al ristorante volete creare un ambiente accogliente e personalizzato potrete creare con le vostre mani dei segnaposto a tema battesimo.

Potete anche pensare ad un libro per gli ospiti, da mettere in chiesa e/o al locale, in modo che gli invitati possano lasciare auguri e pensieri per il bimbo che da grande avrà la possibilità di rileggerli.

Infine, la scelta dei fiori è abbastanza semplice, dovete puntare su fiori bianchi o dai toni pastello e che non abbiano profumi molto intensi, vanno benissimo i tulipani, i gigli, le rose bianche, le margherite e le gerbere.

Look per il battesimo: abiti per il bimbo e per la famiglia

Foto di Shutterstock | t.max

Il giorno del battesimo è molto festoso ed anche il bambino tenderà a fare il birbante quindi meglio organizzarsi e scegliere degli abitini per il battesimo semplici e non troppo pomposi!

Gli abiti per i genitori e i fratellini, inoltre, devono essere semplici, non troppo colorati ma neanche neri o bianchi, puntate su un colore che vi stia bene e su capi eleganti, chic ma semplici.

Se il battesimo si festeggia in inverno, allora potrete trovare tante idee per degli outfit invernali adatti ad un battesimo che siano di tendenza, eleganti e raffinati allo stesso tempo.

Sono davvero molte le proposte di moda per il battesimo sia per la mamma che per le invitate.