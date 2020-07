Ultimamente i vestitini del battesimo per maschietti e femminucce hanno cambiato decisamente stile: non più modelli ingombranti e rigorosamente bianchi, la moda privilegia comodità e semplicità senza nulla togliere all’eleganza. Per non scontentare nessuno, al di là delle mode e dei gusti personali, le marche propongono modelli di ogni tipo, classici, minimal, originali, semplici e pomposi. Non possiamo poi non nominare i vestiti per il battesimo della Chicco e i vestiti per battesimo Prénatal.

Inoltre, se siete il padrino o la madrina potreste regalare al vostro nipotino/nipotina un incantevole abito per celebrare il battesimo. I vestitini battesimali sono perfetti come dono perché rimarranno nella memoria di tutti i presenti alla cerimonia del sacramento: in questo caso sarebbe carino accompagnare il regalo con un pensiero profondo, magari scritto su un foglio pregiato come una pergamena. Ma come scegliere i vestiti del battesimo sia per bimba che per bimbo? Scopriamo insieme i preziosi consigli.

Vestito battesimo per bimbo: i consigli da seguire

I vestiti per maschietti sono altrettanto vari: si passa dai classici completi eleganti come smoking, tight e frac, perfetti per ogni stagione, ad abiti con giacca e pantalone corto o lungo.

In alternativa si può optare per vestiti con gilet, pantalone e pagliaccetti.

Grande varietà anche per quanto concerne le tonalità e i tessuti: per le stagioni calde i migliori sono raso, lino, cotone, organza, seta in tinte panna o pastello, per i mesi più freddi si consigliano invece velluto, ciniglia shantung in seta foderata, taffetà di colori chiari o scuri.

I cappellini e le scarpe vanno ovviamente abbinati all’abito, e possono essere di pelle, seta, stoffa e lana.

Generalmente i prezzi variano dai 150 ai 350 euro, ma online è possibile trovare abiti a prezzi inferiori. In alternativa si possono acquistare nei mercatini dell’usato oppure nei franchising specializzati nell’abbigliamento per bambini.

Abito battesimo per bimba

I vestiti per il battesimo delle femminucce sono davvero moltissimi: sfarzosi, semplici, bianchi o fioriti, ce n’è per tutti i gusti. Ultimamente si privilegia la comodità, ma è pur sempre possibile far indossare un vestitino pomposo solo durante la cerimonia vera e propria, sostituendolo subito dopo con un abito più pratico.

Nella gallery di vestiti da battesimo e cerimonia vi proponiamo modelli di ogni genere: abiti da vistosa principessa con tanto di ricami fioriti, vestitini impreziositi da fiocchi, creazioni semplici e alla moda della Chicco e di Prénatal. Per quanto riguarda i colori, anche qui si può spaziare dal classico avorio al turchese, dal giallo al fucsia, oppure in vista della stagione invernale osare con il rosso, il verde scuro, il rosa e il blu.