Ecco le frasi da scrivere quando nasce un bambino, ossia gli auguri per i neo genitori che faranno più piacere. Perché quando nasce un bambino si apre un momento di grandissima gioia per i neo genitori ma anche per tutti coloro che li circondano.

Amici e parenti vogliono partecipare alla felicità immensa per l’arrivo di una nuova creatura e oltre al regalo, bisognerà pensare anche ad un biglietto di auguri per la nascita del bebè in cui esprimere tutti i vostri sentimenti e in cui augurare al bambino una vita meravigliosa. Ecco tutte le frasi più belle per un bambino appena nato.

Se volete sapere cosa scrivere sul biglietto per la nascita di un bambino, ecco una raccolta di frasi di auguri da dedicare in occasione di una nascita.

Frasi di auguri per la nascita famose

Tra le frasi più famose per la nascita di un bambino, abbiamo selezionato le più dolci e simpatiche, che i genitori potranno leggere e ricordare con gioia.

“Nascere, è ricevere tutto un universo in regalo”

Jostein Gaarder

“Un neonato rappresenta il convincimento di Dio che il mondo debba continuare”

Carl Sandburg

Osho

L. Braibanti

J. Conrad

J. Conrad “Un bambino è un amore diventato visibile”

Novalis

Auguri di nascita semplici

Se non volete strafare ma adorate le cose semplici, questi auguri per la nascita saranno perfetti: concisi e diretti, arriveranno dritti al cuore di mamma e papà.

“Benvenuto tra noi! Che la vita ti sorrida sempre”

“Nulla è più bello di una nuova vita che sboccia!”

“Questo neonato è il simbolo più vero e concreto dell’amore”

“Quando nasce un bambino, nasce anche una mamma”

“Avete ricevuto un prezioso dono dal cielo a riempire di gioia e di amore i vostri cuori”

“Finalmente sei arrivato. Da oggi il Mondo è un posto migliore, grazie a te”

“Auguri alla tua mamma e al tuo papà. Una tenera carezza per te piccolo dolce fiore di primavera”

“È un figlio a dare un senso alla vita”

Frasi di auguri per la nascita di una bimba

Quando nasce una bambina, perché non cercare delle frasi per la nascita un po’ particolari e dedicate solo a lei? Qui abbiamo raccolto gli auguri per la nascita di una femmina che sapranno far sciogliere il cuore dei neo genitori.

“Congratulazioni ai neogenitori! La vostra bambina è così bella che vien voglia di mangiarla di baci”

“Non servono mille pensieri, non bastano cento parole per festeggiare la nascita di un piccolo fiore figlia di un grande amore”

“Benvenuta piccola principessa! Ti auguro che intorno a te regni solo tanta felicità”

“Che meraviglia quando comincia a brillare una nuova stella”

Frasi di auguri per la nascita di un bimbo

Se nasce un maschietto, perché non scegliere una frase speciale solo per lui? Ecco gli auguri più carini da dedicargli.

“Che il vostro bimbo possa trarre da due splendidi genitori come voi tutta l’energia necessaria per vivere intensamente la vita che lo attende”

“Un angelo è sceso dal cielo ed è venuto a trovarvi a casa vostra, benvenuto piccolo”

“Il sorriso innocente di un bimbo è l’espressione più viva dell’amore”

“Lo avete sospirato, lo avete invocato, lo avete desiderato, ebbene ora è nato!”

Congratulazioni nascita speciali

Se la semplicità proprio non vi piace, scegliete una augurio speciale per la nascita del bebè, tra queste frasi toccanti e poetiche che potrete scrivere su un bigliettino colorato e raffinato.

“I bimbi sono angeli scesi sulla terra per fare miracoli, ti fanno capire che la vita è il dono più bello e cancellano in un attimo tutto il male che c’è stato prima nella tua vita”

“Il miracolo si è compiuto ancora. Dall’amore è nata una vita nuova. Dall’amore, ne sono certa, essa trarrà l’energia necessaria per crescere”

“La felicità radiosa di questo giorno e la sua luce accompagnino vostro figlio per tutta la vita”

“Anche se vi aspettano notti insonni…sono sicuro che siete disposti a non dormire tutta la vita, ed essere comunque felici, per la nuova stella che si è posata nei vostri cuori”

“Sei arrivato come un fascio di luce che penetra l’oscurità della notte”

“La vostra casa risuonerà di grida, di risate, di sorrisi. Se ciò è possibile, sarà sempre più un nido di cui bandiera è l’amore vero”

“Alcuni dicono che la felicità bisogna cercarla lontano; altri dicono che dimora vicino, nella casa; ma la felicità perfetta è nella culla di un bimbo nato dall’amore”

“Quando sei nato hai illuminato la mia vita con la tua ed anch’io sono rinata assieme a te”

“Ora che hai spalancato gli occhi, ama e sarai l’artefice d’un capolavoro infinito frutto della tua innata genialità”

Frasi divertenti sulla nascita

Per congratularsi con i neo genitori, potete anche scegliere di essere originali e optare per una delle frasi per la nascita divertenti e spiritose.

Gli occhi sono della mamma, il sorriso del papà… speriamo che almeno il carattere sia di qualcun altro! Tanti auguri!

Auguri mamma e papà, benvenuti nel club degli insonni. Siamo con voi, con affetto…

Benvenuti nell’esclusivo mondo dei genitori dove c’è: poco da dormire, tanto da imparare e tanto amore da donare

Un consiglio a mamma e papà: lo sviluppo emotivo dei bambini, a questa età, è segnato da tre fasi fondamentali: sta per piangere, piange, ha appena finito di piangere. Tanti auguri!

Ora il vostro mondo sta per cambiare: un bebè renderà il vostro amore più forte, la vostra casa più felice, i vostri giorni più brevi, le vostre notti più lunghe e il vostro conto in banca più vuoto. Auguri!

Lo avete sospirato, lo avete invocato, lo avete desiderato, ebbene ora è nato! Ci sentiamo tra qualche mese e poi ne riparliamo!

Un proverbio zen dice che nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero. Ve ne mancano solo altre due, auguri!

Congratulazioni ai nuovi genitori: siete entrati in un mondo di urla, strilli, cambi di pannolini e pasti a notte fonda!

Tanti Auguri! Speriamo solo che questo piccolo e delizioso esserino… non assomigli troppo a voi due!

Buono valido per un servizio di babysitting completo (ninne nanne escluse) Tanti auguri ai nuovi mamma e papà!

Auguri per la nascita di un nipote da parte dei nonni

Quando nasce un nipotino o una nipotina, tutto l’amore dei nonni esplode: perché non scrivere una di queste frasi bellissime da dedicare al nuovo entrato in famiglia?

“Chi ha un nipote, ha un legame con il futuro”

“Benvenuto nipotino mio, sei appena arrivato e già riempi di gioia i miei giorni

“I figli sono il miracolo della vita. I nipoti la felicità dei nonni”

“Mio caro nipote, hai risvegliato tante emozioni dimenticate, difficili da esprimere a parole”

Poesie sulla nascita

Le poesie sulla nascita sono frasi di augurio per neonati e neo genitori che sanno toccare le corde più sensibili; tra tutte quelle esistenti, abbiamo selezionato le più romantiche e toccanti, da scrivere su una bella pergamena da regalare per la nascita del bebè.

Ti ho generato col solo pensiero figlio

e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada.

Però sei diventato un’ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo

e a mia volta son diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero.

Forse, quando morirò, partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo

perché figlio, ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai conosciuto.

Figlio figlio mio sognato, figlio ti ho solo pensato

non sei mai sceso nel corpo come una buona rugiada

ti ho guardato a lungo, ma non ti ho conosciuto mai.

Alda Merini

E sebbene stiano con voi, non vi appartengono.

Potete dar loro tutto il vostro amore, ma non i vostri pensieri. Perché essi hanno i propri pensieri.

Potete offrire dimora ai loro corpi, ma non alle loro anime. Perché le loro anime abitano la casa del domani, che voi non potete visitare, neppure nei vostri sogni.

Potete sforzarvi di essere simili a loro, ma non cercare di renderli simili a voi.

Perché la vita non torna indietro e non si ferma a ieri.

Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce viventi, sono scoccati.

L’Arciere vede il bersaglio sul percorso dell’infinito, e con la Sua forza vi piega affinché le Sue frecce vadano veloci e lontane.

Lasciatevi piegare con gioia dalla mano dell’Arciere. Poiché così come ama la freccia che scocca, così Egli ama anche l’arco che sta saldo.

Khalil Gibran

O più bugiarde del diavolo

Dicono che tu sei nato

Sotto a una foglia di cavolo!

Altri maligni invece

Sostengono senza vergogna

Che sei venuto al mondo

A bordo di una cicogna!

Se mamma ti ha comperato

Come taluni pretendono

Dimmi: dov’è il negozio

Dove i bambini si vendono?

Tali notizie sono

Prive di fondamento:

Ti ha fatto la tua mamma

E devi essere contento!

Gianni Rodari

… vicino all’acqua d’inverno

io e lei sollevammo un rosso fuoco

consumandoci le labbra

baciandoci l’anima,

gettando al fuoco tutto,

bruciandoci la vita.

Così venisti al mondo.

Ma lei per vedermi

e per vederti un giorno

attraversò i mari

ed io per abbracciare

il suo fianco sottile

tutta la terra percorsi,

con guerre e montagne,

con arene e spine.

Così venisti al mondo.

Da tanti luoghi vieni,

dall’acqua e dalla terra,

dal fuoco e dalla neve,

da così lungi cammini

verso noi due,

dall’amore che ci ha incatenati,

che vogliamo sapere

come sei, che ci dici,

perché tu sai di più

del mondo che ti demmo.

Come una gran tempesta

noi scuotemmo

l’albero della vita

fino alle più occulte

fibre delle radici

ed ora appari

cantando nel fogliame,

sul più alto ramo

che con te raggiungemmo.

Pablo Neruda

Frasi per l’annuncio di una nascita

Un piccolo aiuto anche a mamma e papà o agli altri parenti che vogliono annunciare la nascita del bambino: ecco le frasi per annunciare una nascita più emozionanti.