Regali nascita: tante idee originali

L’arrivo di un bimbo è sicuramente un evento da festeggiare. Per far sentire ai neo genitori e al neo arrivato tutto l’affetto possibile, è bello pensare a dei regali nascita, che possono essere idee originali o qualcosa di necessario per il piccolo, che festeggi al meglio il lieto evento.

Dai più classici, come giocattoli e piccoli pensierini da neonati, fino alle più moderne liste nascita, che consentono, quasi al cento per cento, a mamma e papà di evitare doppioni e doni poco graditi. Ovviamente il rapporto con i genitori determina la tipologia di pensierino da scegliere. Ecco qualche suggerimento per trovare il regalo nascita perfetto, che non sia il classico corredino ma qualcosa di più originale.

Idee regalo nascita per amici stretti

Foto Shutterstock/ Africa Studio

Nel primo caso, il consiglio è di non scegliere un regalo casuale, ma di puntare sulle richieste precise, sulle esigenze dei neogenitori, controllando cosa hanno già acquistato e cosa manca loro.

Tra i regali più gettonati, da modulare in base al budget, ci sono:

la carrozzina

il passeggino

il trio

Se invece, si vuole fare un regalo gradito ma contenere la spesa si può puntare sugli accessori:

la borsa fasciatoio

il sacco invernale

il materassino

la copertina

Ottimi anche gli spunti offerti dalla sua cameretta: perfetti come regali anche gli elementi d’arredo per completarla:

le tende

il fasciatoio

il lettino

la culla

la sdraietta

il box

le lampade

accessori vari, come materassini, paracolpi, giostrine e tappetini

Regali nascita per conoscenti

Quando, invece, il rapporto con la mamma e il papà del neonato è meno confidenziale, meglio scegliere regali utili, ma meno vincolanti, come ad esempio:

capi d’abbigliamento (tutine, cuffiette, calzine, scarpette, sciarpe)

prodotti per la prima infanzia (ciuccio, biberon, portasucchietti, catenina porta ciuccio)

giocattoli (sonagli, peluche, carillon)

prodotti per l’igiene (detergenti, creme, pannolini, salviettine)

Sempre graditi sono i kit per il bagno, completi di:

vaschetta per il bagnetto

sagoma antiscivolo

pettine e spazzola

forbicine

pannolini

detergenti su misura per il neonato

I regali per la nascita originali

I più originali, poi, potranno lasciarsi conquistare da un’idea regalo davvero unica, come:

i vestitini tricot fai da te, ideale per chi ama sferruzzare

le giostrine per la culla home made

gli album e i libri fotografici che ripercorrono la gravidanza e le prime settimane di vita del piccolo, scelta perfetta per i più sentimentali

Se, invece, i genitori hanno optato per la lista nascita, l’evoluzione formato bebè della lista nozze, non c’è bisogno di molti sforzi di fantasia, perché hanno già fatto tutto loro. Basta scegliere tra i regali messi in lista, recandosi nel negozio indicato o, ancora più comodamente, cliccando sul negozio online, è il regalo per il nuovo arrivato è fatto.

L’importante, qualunque sia il regalo che avete scelto per il bebè, è allegare un biglietto di auguri con delle frasi ad hoc per la nascita.