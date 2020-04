Sono tante le frasi per la mamma da dedicarle per celebrare la donna più importante della nostra vita. In questo articolo potete trovare una raccolta di frasi belle da cui prendere spunto.

Dedicarle un pensiero sentito o delle frasi sull’amore per la mamma in occasione della festa o del suo compleanno (anche se non serve una ricorrenza per farle una sorpresa!) la farà sentire apprezzata e appagata, magari le strapperà un sorriso commosso e un forte abbraccio.

In base al vostro gusto e al vostro carattere potrete scegliere citazioni e frasi sulla mamma più o meno romantiche, dalle più semplici alle più complesse, scherzose o poetiche, malinconiche o divertenti. In più, anche nel caso foste lontani, otterrete comunque lo stesso risultato facendole giungere il vostro pensiero per via telematica!

Se siete a corto idee o non sapete come trasferire in parole i vostri sentimenti, non preoccupatevi! Ecco tante idee da copiare, o da cui trarre ispirazione per fare i migliori auguri alle vostre mamme!

Frasi sull’amore per la mamma

L’amore materno è spesso descritto come incondizionato, viscerale e abnegante. La mamma ci perdonerà sempre e continuerà ad amarci nonostante tutto.

Ecco qualche frase per la mamma da dedicare proprio per celebrarne questo aspetto:

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno (Edwin H. Chapin);

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono (Honoré de Balzac);

È la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre (Kahlil Gibran);

La comprensione di una madre è come un cerotto di emozioni per un io ferito (Haim G. Ginot);

Non una sola madre dirà di sé stessa che ama il suo bambino. Perché il suo è più che amore. Lei “è” il suo bambino (Marina Cvetaeva).

Frasi per la festa della mamma

Una madre dà sempre tutta se stessa ai propri figli, e certo non basta un mazzo di fiori o un regalo per la Festa della Mamma a ricompensarla di tutti i sacrifici fatti e di tutte le cure che ci ha elargito, e continua ad elargirci, ma sicuramente un pensiero speciale in questa giornata sarà più che gradito.

Vediamo allora le frasi per la festa della mamma brevi, perfette per un biglietto di auguri, che renderanno ancora più indimenticabile questa giornata.

Mamma sei come un raggio di sole che al mattino mi sveglia con felicità, e come la dolce luce di una stella, che la sera accompagna il mio sonno. Auguri, ti voglio tanto bene;

Mamma, sei la regina della casa, perdonami se qualche volta ti ho fatto arrabbiare ma io ti voglio tanto bene. Auguri;

Auguri mamma di tanta felicità, ti voglio tanto bene;

Sei la mamma migliore del mondo;

So che ti faccio arrabbiare spesso ma non dimenticare mai che ti voglio tanto, tanto bene. Auguri mamma;

Non te lo dico spesso ma so che sei meravigliosa, buona, gentile, premurosa ma soprattutto insostituibile. Grazie mamma di esistere.

Frasi belle per la mamma

Se state cercando frasi belle per la mamma ma siete più tipi da dedicare citazioni disimpegnate e divertenti ecco a voi qualche idea.

Mamma, ti meriteresti la colazione a letto ogni giorno.

Mmmmh, che buona torta! Proprio come solo mamma sapeva comprare (Stuart Pankin).

Patrick Jake O’Rourke diceva che nessuno vorrebbe aiutare la mamma a lavare i piatti, ma io per te lo farei.

Non ho ancora capito se la mamma è un’istituzione utile all’umanità o se è stata inventata dal Padreterno per far guadagnare gli psicoanalisti (Oliviero Toscani).

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come suamadre. Questa è la sua tragedia. (Oscar Wilde).

Una madre è una persona che vedendo che ci sono solo 4 pezzi di torta per 5 persone, prontamente annuncia che non le sono mai piaciute le torte ( Tenneva Jordan).

Frasi per la mamma poetiche

E se una semplice frase pensate che non possa bastare ma allo stesso tempo le parole non sono mai state il vostro forte e state cercando qualche verso a cui ispirarvi, vi lasciamo una frase estratta da una tenera ed evocativa poesia di Pablo Neruda, il poeta dell’amore, materno e non. Si intitola La Mamadre e canta di una madre grande ma piccola, che dà la vita ed è vita lei stessa:

Dolce come la timida freschezza

del sole delle terre tempestose,

lanternina

minuta che si spegne

e si riaccende

perché tutti distinguano il sentiero.

Ed ecco invece altri versi poetici e frasi sulla mamma d’autore: