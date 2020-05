Le poesie per la mamma sono tantissime e super commoventi: poeti e scrittori hanno trascorso anni della loro vita a dedicare preziose parole alla figura della madre, una presenza molto importante nella vita di chiunque. La mamma è sempre la mamma, e come ogni anno merita di ricevere una dolce poesia per la mamma da poterle dedicare in occasione della sua festa. La festa della mamma, che capita la seconda domenica di maggio, è il giorno perfetto per regarle ancora più attenzioni con un regalo e dolci parole tutte per lei. Le poesie per la mamma possono essere emozionanti, divertenti, allegre e commuoventi, ma ogni singola parola nasconde un sentimento grande e importante. Scopriamo insieme quali sono le poesie per la festa della mamma più belle!

Le poesie più famose da dedicare alla mamma

Se siete alla ricerca di poesie per la mamma famose, abbiamo selezionato per voi i testi più belli e diffusi sul web nell’ultimo periodo. Con queste emozionanti parole, sarà impossibile non farla commuovere. Dalla poesia più famosa “A Mia Madre” di Edmondo De Amicis, a “La Mamma” di Roberto Piumini, passando per grandi autori come Gianni Rodari e Victor Hugo.

A Mia Madre, Edmondo De Amicis

Non sempre il tempo la beltà cancella

o la sfioran le lacrime e gli affanni

mia madre ha sessant’anni e più la guardo

e più mi sembra bella.

Non ha un accento, un guardo, un riso

che non mi tocchi dolcemente il cuore.

Ah se fossi pittore, farei tutta la vita

il suo ritratto.

Vorrei ritrarla quando inchina il viso

perch’io le baci la sua treccia bianca

e quando inferma e stanca,

nasconde il suo dolor sotto un sorriso.

Ah se fosse un mio prego in cielo accolto

non chiederei al gran pittore d’Urbino

il pennello divino per coronar di gloria

il suo bel volto.

Vorrei poter cangiar vita con vita,

darle tutto il vigor degli anni miei

Vorrei veder me vecchio e lei…

dal sacrificio mio ringiovanita!

La madre, Victor Hugo

La madre è un angelo che ci guarda

che ci insegna ad amare!

Ella riscalda le nostre dita, il nostro capo

fra le sue ginocchia, la nostra anima

nel suo cuore: ci dà il suo latte quando

siamo piccini, il suo pane quando

siamo grandi e la sua vita sempre.

Per la mamma, Gianni Rodari

Filastrocca delle parole:

si faccia avanti chi ne vuole.

Di parole ho la testa piena,

come dentro ‘la luna’ e ‘la balena’.

Ma le più belle che ho nel cuore,

le sento battere: ‘mamma’, ‘amore’.

La mamma, Roberto Piumini

Due braccia che m’abbracciano,

due labbra che mi baciano,

due occhi che mi guardano,

e mani che accarezzano

e sento un buon odore

e sento un bel sapore:

la mamma e’ questo per me

e molto altro ancora:

la mamma e’ una dolcissima signora.

Poesie per la mamma in rima: le più belle da imparare a memoria

In occasione della festa della mamma, potreste prendere in considerazione l’idea di dedicarle una poesia in rima. Perfette anche per i bambini, le poesie per la mamma in rima sono facili da imparare e da ripetere ad alta voce!

Le mie mani per la mamma

Con le mie mani seppur piccoline,

tantissime cose io posso fare.

Le posso battere,le posso guardare

delle carezze io posso dare.

E oggi, mamma, che è la tua festa,

le mie manine ti voglio donare.

E ora mi metto le mani sul cuore

Per dimostrarti il mio grande amore.

E con le mani ti mando un bacino

Stringimi forte e stammi vicino.

Nella casa c’è una fiamma

Nella casa c’è una fiamma,

cari bimbi, è la mamma,

sempre pronta con amore

per i figli del suo cuore.



Un sorriso, una carezza

e poi tanta tenerezza

da dipingere con ardore

con la mano del pittore.



Il lavoro non le manca,

mai si ferma, mai è stanca,

come la chioccia ai pulcini

dona tutto ai suoi bambini.



Solo lei ci può capire,

e nessuno le può mentire.

Tanto bene le vogliamo

ed al mondo lo gridiamo:

Viva la mamma!

Mamma

Mamma, oggi nel cuore ho tanto sole,

e mi sembra d’amarti più che mai!

Mammina io non so dir belle parole,

ma tu mi leggi dentro e capirai.



Mamma oggi c’è il sole nel mio cuore,

e lo vedo risplendere sul tuo viso,

per te non ho che un dono: tanto amore

e mi basta in compenso il tuo sorriso.

Poesia per la festa della mamma brevi

Abbiamo avuto modo di scoprire le poesie per la mamma famose più belle e anche in rima, perfette per i più piccoli. Ora, però, è il momento delle poesie brevi per la mamma: nonostante siano poche parole, sono intense e ricche di amore!

La mamma di C.Pagani

Che cos’è la mamma?

Oh, bambino

tu vuoi saperlo cos’è?

Qualcosa di grande. Benchè

il tuo cuoricino

sia piccino piccino

la mamma dentro ci sta!

La mamma è lo stesso del tuo cuore

che soffre per te

che vive soltanto perché

tu vivi, suo tenero fiore!

Fiori per la mamma di D.A Rebucci

Io raccolgo roselline,

tu ranuncoli dorati

tu narcisi e pratoline

sulle rive e in mezzo ai prati.

Oh mammina, tanti fiori

raccogliamo, sai perché?

Per l’aroma? Pei colori?

Per donarli tutti a te.

Una casa senza mamma

Una casa senza mamma

E’ come un fuoco senza fiamma,

Dove la mamma c’è

Il bimbo è picciol re

La bimba è reginella

La casa è sempre bella.

O dolce nome

O dolce nome della mamma mia,

nome che in fondo al mio cuore

sta scolpito.

Il tuo nome è

più profondo del mare,

del cielo e di ogni immensità.

Qualche poesia sulla mamma in inglese

Per tutti i figli appassionati di inglese, potreste stupire la vostra mamma con delle bellissime poesie per la mamma in un’altra lingua! Vi proponiamo qualche poesia per la mamma, due semplici testi, facili anche da imparare. In alternativa, potreste scriverle su un biglietto d’auguri con tanto di traduzione…

Special Day

Mommy,

it’s your special day.

You’re the best

in every way.

Thank you

for the things you do.

You love me and I love you.

Mommy, it’s your special day.

You’re the best in every way.

Mamma,

è il tuo giorno speciale,

Sei la migliore

in tutto.

Grazie

per le cose che fai.

Tu mi ami e io amo te.

Mamma, è il tuo giorno speciale.

Sei la migliore in tutto.

A Mother

A Mother

When you’re a child she walks before you,

To set an example.

When you’re a teenager she walks behind you

To be there should you need her.

When you’re an adult she walks beside you

So that as two friends you can enjoy life together.

Una mamma

quando sei bambino cammina dietro di te,

per darti l’esempio.

Quando sei adolescente cammina dietro di te

per essere dove potresti aver bisogno di lei.

Quando sei adulto cammina dietro di te

In modo che come due amici possiate godere della vita insieme.