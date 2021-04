Tutte le mamme meritano qualcosa di speciale e oltre ad un bel regalo, magari fatto con le vostre mani, quello che non deve mai mancare è un bigliettino da conservare tra le cose più preziose. I bambini sono alle prese con i loro lavoretti, disegni e bigliettini da donare alla persona più importante della loro vita, ecco perché abbiamo selezionato per voi una raccolta di disegni da stampare e da colorare per la mamma. Scopri le idee più belle per realizzare dei biglietti per la festa della mamma originali e creativi!

Biglietti per la festa della mamma da stampare

I bigliettini potete stamparli in della semplice carta oppure in un cartoncino leggero. A questo punto dovete ritagliare i bordi in eccesso usando un taglierino ed una squadretta. Piegate il biglietto seguendo le linee del disegno e poi scriveteci all’interno quello che volete. Qui sotto potete trovare una gallery colma di immagini da stampare, perfette da trasformare in dei veri e propri biglietti per la mamma da colorare e da personalizzare come si disidera.

39

Biglietti per la festa della mamma per la scuola dell’infanzia e primaria

I bambini si divertono con i lavoretti fai da te e ogni festa è l’occasione giusta per sbizzarrirsi con carte, brillantini, merletti e tanto altro ancora. Anche per la festa della mamma i piccoli di casa possono personalizzare i loro bigliettini in tantissimi modi. Un’idea simpatica è quella di personalizzare il biglietto colorato applicandovi sopra pezzi di stoffa, bottoni e passamanerie per conferirgli un tocco handmade originale. I pargoletti, che siano della scuola dell’infanzia o della scuola primaria, potranno sbizzarrirsi con glitter, brillantini, pizzi e merletti da applicare sull’intero biglietto o da utilizzare per incorniciarlo. Ovviamente è necessaria la presenza dell’adulto.

Foto Shutterstock | Oleon17

Foto Shutterstock | Oleon17

Ma le idee fai da te non finiscono qui ed è bello che i bambini si sentano liberi di esprimere la loro fantasia, vedrete quante idee scaturiranno dalle loro menti creative. Basterà un giro in cartoleria per trovare tantissimi materiali adatti allo scopo: nastri colorati, carta crespa, stoffe, cartoncini, pennarelli. Una volta recuperato tutto l’occorrente, basterà un attimo e un po’ di ispirazione per creare dei magnifici biglietti di auguri.

Biglietti auguri per la festa della mamma

Se pensate di fare un regalo ovviamente non deve mancare un bel bigliettino dolce e tenero per scrivere una dedica, frasi d’auguri per la mamma o anche una poesia. Un’idea potrebbe essere anche quella di stampare un biglietto e accostarlo ad un bel mazzo di fiori… la mamma apprezzerà! Un biglietto, in realtà, può rappresentare un regalo perfetto, semplice ma d’effetto, l’importante è personalizzarlo con amore.