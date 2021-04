La festa della mamma è alle porte, ma cosa regalare alla donna più importante della vostra vita? Sono tante le idee regalo per la festa della mamma, perciò abbiamo deciso di raccogliere le idee più belle e originali alla portata di chiunque. Alcuni di questi regali sono economici, da comprare su Amazon o da realizzare all’ultimo minuto con il fai da te. Scopriamo subito quali sono i regali più belli per la mamma!

Regali per la festa della mamma originali e personalizzati

Se state cercando qualcosa di personalizzato sicuramente un bracciale o una collana sono due opzioni da prendere in considerazione. Infatti, in una qualsiasi gioielleria potrete personalizzare anche un semplice bracciale con una scritta, una frase o direttamente con il suo nome.

Un’idea molto bella sono i fiori: scegliete i suoi fiori preferite e acquistate un bel bouquet colorato e profumato. Sarà sicuramente un regalo molto apprezzato! Se siete alla ricerca di qualcosa di ancora più originale di un classico bouquet, vi suggeriamo la rosa de La Bella e la Bestia: su Amazon potete acquistare un’elegante cupola di vetro con all’interno la rosa del film Disney. Un regalo romantico e senza dubbio perfetto per la mamma!

Foto Amazon

Sempre su Amazon si trova una vasta scelta di confezioni regalo con prodotti per il viso o per il corpo. Optate per il suo brand preferito, in alternativa scegliete voi in base alla sua tipologia di pelle. Qui, ad esempio, potete trovare la confezione Body & Earth di Ocean con un burro per il corpo, una saponetta, una crema mani, una candela profumata e altro ancora.

Foto Amazon

Idee regalo economiche per la festa della mamma

Se avete un budget limitato, niente paura! Abbiamo selezionato per voi delle idee economiche perfette per la festa della mamma. A poco meno di 20 euro potete acquistare un libro di qualsiasi genere, purché rispecchi i suoi gusti. Se ama cucinare e sperimentare nuovi piatti, un libro di ricette sarà un regalo super apprezzato! In alternativa, anche un bel portafoto è un dono ricco di amore: vi basterà acquistare una semplice cornice colorata o in legno, stampare una vostra foto e incartare il tutto.

Sempre a poco potete acquistare su Amazon una bellissima tazza con la scritta “Migliore mamma del mondo”. Al posto della tazza potete regalare alla vostra mamma un bicchiere di vino in vetro con incisione. Un regalo personalizzato, economico e da acquistare direttamente su Amazon!

Foto Amazon

Se la vostra mamma ama bere tè ed infusi, online potete acquistare la scatola firmata Lipton con ben 48 filtri.

Idee fai da te per la mamma

I piccoli di casa possono stupire la mamma con dei lavoretti fai da te facili e veloci da realizzare. Il materiale da riciclo torna utile anche in questo caso, in alternativa basteranno dei cartoncini e tanta fantasia. Per chi ha più esperienza con i lavoretti manuali, può provare a realizzare dei regali fai da te con il feltro; per qualcosa di ancora più originale, provate a creare delle piccole sculture con il Das! Qui trovate tantissime idee da cui prendere spunto.