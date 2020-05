1 di 6

Per la festa della mamma i lavoretti fai da te sono l’ideale, per sorprenderla, dimostrarle il nostro affetto, farla sentire speciale con qualcosa che nasce dalle nostre mani e dalla creatività, e che per questo ha un valore aggiunto rispetto agli oggetti acquistati.

Il variegato mondo dell’handmade propone numerose ispirazioni a prova di bimbi di ogni età: dalle più complesse come i bijoux con le spille da balia, che richiedono molta manualità e l’aiuto di un adulto, alle più semplici che si realizzano a colpi di creatività, colori e fantasia.

Lavoretti fai da te che sprigionano amore e originalità per festeggiare la donna più speciale, la mamma, con un pensiero altrettanto unico e su misura.