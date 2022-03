Disegni festa della mamma: tante immagini da colorare e regalare

La festa della mamma, che cade sempre la seconda domenica del mese di maggio, è una ricorrenza speciale per tutti i bambini. Creare dei disegni per la festa della mamma è una tra le tante idee realizzabili. Sono davvero innumerevoli infatti i lavoretti creativi fai da te che i bimbi possono realizzare per far felici le loro madri. Disegni da stampare e colorare, da appendere o conservare per gli anni a venire, rappresentano sempre qualcosa che ogni mamma custodisce con amore.

Visto che a volte le intenzioni sono ottime, le motivazioni anche, ma la manualità un po’ meno, per evitare di regalare un “pasticcio”, ecco tanti bei disegni pronti all’uso. In base all’età e la manualità potrete scegliere disegni per la festa della mamma più facili o difficili da realizzare. Scegliete il vostro favorito!

Potrete scegliere il tipo di disegno da colorare per la mamma che più vi rappresenta e dare libero sfogo alla creatività.

Disegni con cuori per la festa della mamma

I cuori sono il simbolo per eccellenza dell’amore profondo e quando si parla della mamma, un bel cuore rosso fiammante non può di certo mancare. Ecco perchè di seguito abbiamo raggruppato una serie di disegni con i cuori per la festa della mamma per il suo giorno speciale. Non dovete far altro che stamparli e iniziare a colorare con i suoi colori preferiti.

E se proprio vi sentite ispirati, potreste anche pensare di inserire sul retro del vostro bel disegno, una delle bellissime poesie per la festa della mamma.

Ma ora vediamone qualcuno da cui prendere spunto.

Un bel cuore che incornicia la parola mamma arricchito da tanti fiorellini. Questo disegno facile da colorare potrebbe diventare un perfetto biglietto di auguri che farà sciogliere la vostra mamma.

Qui invece troviamo una bella bimba tutta sorridente che tiene in mano un cuore enorme. Se siete delle femminucce e volete regalare alla vostra mamma un bel disegno che vi rappresenti, allora questo è sicuramente perfetto. Colorate i capelli del vostro colore in modo che capisca subito che quella è la sua bimba.

Se invece siete un pò più cresciutelli e volete comunque dimostrare a vostra madre le doti artistiche di cui disponete, un disegno difficile e più di precisione, potrebbe essere perfetto. E, se volete stupirla ancora di più, perchè non pensare di incorniciarlo?

Disegni con scritte di auguri per la mamma

Vediamo ora qualche ispirazione per dei disegni con scritte di auguri dedicate alla mamma. Possiamo decidere di colorare direttamente un disegno già coordinato di frase oppure scegliere di trovarne uno che ci piace e scriverci sopra una delle bellissime frasi di auguri per la mamma.

Con un disegno per la mamma di questo genere, avrete in un colpo solo un bel regalo per lei ed i perfetti auguri da dedicarle.

Le mamme fanno sempre mille cose per noi, non si fermano mai e sono sempre e comunque lì pronte ad aiutarci e consolarci quando più ne abbiamo bisogno. Insomma sono proprio loro a tenere in piedi il nostro mondo, perciò questo disegno per la festa della mamma con frase rappresenta nel migliore dei modi tutte le madri che farebbero di tutto per i propri figli.

E questa meravigliosa ape che regge un cuore con una filastrocca dedicata alla mamma sicuramente le strapperà un bel sorriso. Quindi mano ai pennarelli per renderla ancora più bella e vivace. Una volta terminata sarà perfetta per gli auguri per la festa della mamma.

Disegni mandala per le mamme

Se ama i disegni mandala potremo scegliere tra moltissime composizioni più o meno difficili da colorare.

I disegni mandala per la mamma dovrebbero essere pieni dei suoi colori preferiti.

Che ne pensate di questo mandala pieno di cuori? Potreste colorare ogni cuoricino con colori diversi e sgargianti o magari scrivere proprio al centro il suo nome per rendere il disegno mandala per la mamma ancora più personale.

Se invece ama le farfalle, un mandala di questo tipo sarà azzeccatissimo. Coloriamo le farfalle aggiungendo anche qualche sfumatura nelle ali et voilà, il gioco è fatto. Vedrete che, una volta terminato questo disegno per la festa della mamma, sarà bellissimo.

Disegni da colorare per le future mamme

Questa meravigliosa immagine che rappresenta una madre che aspetta il suo piccolo, raffigurata come un albero della vita che con la sua linfa nutre e fa crescere il cucciolo che ha in grembo, è davvero bellissima ed estremamente emozionante.

In questa immagine invece, troviamo una madre circondata da fiori di ogni tipo e vediamo chiaramente il bimbo nel suo pancione. Immaginatela interamente colorata con colori calmanti che rimandano alla natura.

Per tutte le mamme in attesa, il periodo della gravidanza è magico, quindi se state aspettando l’arrivo del vostro fratellino o sorellina, potreste pensare ad un’immagine da colorare con il pancione come questa qui sopra da regalare alla mamma in attesa. I motivi in stile mandala all’interno della figura vi permetteranno di sbizzarrirvi, perciò mano a pennelli, pennarelli e matite colorate, per creare qualcosa di unico.

Disegni mamme e figlio/a

Vediamo ora una serie di disegni per la festa della mamma in cui la troviamo con i figli in differenti situazioni quotidiane.

Dolcissima questa mamma che stringe teneramente il suo bambino al seno. Un’immagine così delicata che scioglierà il cuore anche della madre più severa! Vivamente consigliata per farsi perdonare dopo una marachella.

Esperimenti culinari! In cucina ci si può anche divertire, soprattutto quando i bambini ci mettono del loro per aiutare la loro mamma… cercando di evitare disastri!

Ecco una bella mammina pimpante con la sua bambina che le regala fiori. Un’immagine che oltre a celebrare la nostra genitrice, festeggia anche la primavera in pieno rigoglio. Questo disegno per la festa della mamma si presta perfettamente ad essere colorato e magari, potreste anche accompagnarlo con un bel mazzo di fiori veri.

Deliziosa cartolina, che piacerà sicuramente alla mamma. Una bella immagine di una madre che riceve un regalo dai propri piccoli. Proprio come quello che le regalerete voi…