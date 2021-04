La festa della mamma è l’occasione perfetta per dedicare alla donna più importante della nostra vita una frase d’auguri, una bellissima poesia o una celebre canzone. Ma non solo, potete rendere questo giorno ancora più speciale con un dolce regalo o un lavoretto fai da te, magari realizzato direttamente dai più piccoli di casa. Per questo motivo abbiamo raccolto per voi tantissime idee, dalle frasi per la festa della mamma ai regali e i lavoretti da fare con del materiale da riciclo o i cartoncini colorati.

La festa della mamma viene celebrata la seconda domenica di maggio, quindi non esiste una data precisa.

Frasi d’auguri per la festa della mamma

Di frasi di auguri ne esistono tantissime, ma noi abbiamo selezionato per voi le più belle da dedicare alla vostra mamma. Qui potete trovare una raccolta di frasi divertenti, brevi e dolci perfette per la festa della mamma. Non mancano ovviamente le frasi più famose o le dediche a tutte quelle mamme che non ci sono più. Potrete riportare una di queste frasi in un dolcissimo bigliettino…

Le poesie da dedicare alla mamma

Non solo frasi, anche le poesie svolgono un ruolo molto importante. Infatti, in occasioni come queste, ricevere una poesia è molto emozionante. Durante queste festività solitamente sono proprio i bambini a imparare una poesia a scuola da recitare poi a casa. Ma cosa ci impedisce di scrivere una dolce poesia alla mamma anche una volta diventati grandi? Quindi, non dovrete fare altro che selezionare una delle poesie per la festa della mamma che più vi piace e dedicargliela per l’occasione!

Le canzoni per la festa della mamma

Dalla celebre canzone Viva la mamma di Edoardo Bennato alla romanticissima dichiarazione d’amore di Céline Dion, Because you loved me: sono tante le canzoni da dedicare alla festa della mamma. C’è chi avrà modo di ascoltarla e, perché no, ballarla insieme alla mamma; chi, invece, a causa della lontananza e delle restrizioni non potrà riabbracciare la mamma nemmeno per festeggiare la seconda domenica di maggio. Una canzone, in fin dei conti, è un modo per dimostrarle il vostro amore e stupirla in modo originale!

I lavoretti per la festa della mamma

I bambini si divertono a realizzare i lavoretti fai da te, sia a scuola che a casa. Le festività solitamente rappresentano il momento migliore per sbizzarrirsi con la creatività e la fantasia. Per la festa della mamma, i piccoli di casa potranno divertirsi e realizzare dei lavoretti di carta oppure colorare dei disegni stampati in bianco e nero. In alternativa, potranno decorare a piacere un biglietto d’auguri per la loro mamma! Qui potete trovare tantissime idee creative.

I regali per la mamma

Un bouquet di fiori, un libro di ricette o una collana personalizzata, sono tantissime le idee regalo per la festa della mamma. Scegliere il regalo perfetto non è sempre facile, perciò abbiamo raccolto una vasta scelta di idee originali da acquistare anche su Amazon. Focalizzatevi su una passione della vostra mamma, rendetela felice con una confezione regalo di bellezza se ama prendersi cura di se stessa oppure regalatele un bel bicchiere di vino personalizzato.