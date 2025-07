Questo è il momento giusto per fare affari con i saldi Maisons du Monde, gli sconti sono del 60%

Approfittate dei saldi Maisons du Monde per arredare la casa spendendo poco e risparmiando tanto, ci sono tante occasioni da non perdere!

Prezzi dimezzati su una vasta gamma di complementi di arredo e di decorazioni per la casa e per il giardino, con i saldi Maisons du Monde è un vero piacere fare acquisti perché si possono concludere degli affari molto rilevanti. Considerate che potete portarvi a casa pezzi di grande pregio pagandoli davvero poco.

La promozione estiva consente di metter in carrello tutti gli oggetti che si vuole e ricevere fino al 60% di sconto su oltre 20000 prodotti del catalogo presente sullo store online del brand, noi abbiamo dato un’occhiata ed ecco quali sono gli imperdibili, gli arredi da comprare a prezzi ribassati per rendere più bella la casa o lo spazio outdoor.

Con i saldi Maisons du Monde potete rinnovare casa spendendo poco

Sullo store online di Maisons du Monde potete trovare davvero una marea di prodotti in vendita a prezzi ribassati, li potete anche acquistare con la formula novità del ritiro in negozio, così da ridurre a zero i costi di spedizione.

Maryse – Pouf rotondo bianco sporco

Nato da un’idea dei designer Maisons du Monde, il pouf Maryse ha una forma rotonda di tendenza ed è un complemento d’arredo che potrete usare sia in soggiorno come seduta o come comodo poggiapiedi, che in camera da letto, in abbinamento a una coiffeuse.

Ha un rivestimento in tessuto bianco sporco molto morbido e piacevole al tatto, lo potete comprare spendendo solo 15,95 euro al posto di 39,99 euro con lo sconto del 60%.

Papito – Tavolino in gres verde blu tra i migliori saldi Maisons du Monde

Il tavolino Papito è realizzato in gres, un materiale resistente che consente di usare questo complemento di arredo anche in giardino, oltre che in salotto. Ha un colore verde che ricorda il mare e questo particolare conferisce un tocco di freschezza e di originalità in qualsiasi ambiente.

Potete usare il tavolino come appoggio per una lampada o per sostenere una pianta a foglie ricadenti, l’effetto è assicurato! Il suo prezzo con lo sconto del 60% è di 39,95 euro invece di 99,99 euro. Questo tavolino è perfetto per appoggiare una lampada, un libro o una pianta, fateci un pensierino!

Joran – Poltrona da giardino in resina intrecciata effetto rattan e cuscini écru

Infine il terzo prodotto che abbiamo scelto dal catalogo dei saldi Maisons du Monde è questa bella poltrona da giardino in resina intrecciata effetto rattan e comodi cuscini écru impermeabili. Non è propriamente uno dei mobili industrial Maisons du Monde ma poggia su sottili gambe in metallo nero per dare al vostro giardino un look elegante e raffinato.

Si chiama Joran ed è in vendita a un prezzo ribassato di 143,60 euro invece di 359 euro con uno sconto pari al 60%.