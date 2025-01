Mobili industrial, gli imperdibili saldi di Maisons du Monde: arreda casa risparmiando fino al 50%

Se sei in cerca di idee per rinnovare il look della tua casa, Maisons du Monde è il luogo giusto per farlo. Leader nel settore dell’arredamento, offre un’ampia scelta di mobili e accessori per la casa in diversi stili: armadi, divani, lampade, tavolini e molto altro ancora. Uno degli stili più amati è l’industrial. Si tratta di uno stile caratterizzato da mobili vintage, in metallo o in legno, dai colori soprattutto neutri. Insieme, è possibile creare un ambiente caratteristico, che mette in evidenza la bellezza di quelli che sono materiali grezzi.

Per uno stile affascinante e moderno per la tua casa, puoi sfogliare l’enorme catalogo del brand, che offre molti prodotti in sconto. Perché non approfittarne subito? Scopriamo insieme di più sui mobili industrial e gli imperdibili saldi di Maisons du Monde, per arredare casa risparmiando fino al 50%.

Mobili in stile industrial vintage in ferro: Segment, lo scaffale di Maisons du Monde

Segment di Maisons du Monde è uno scaffale in stile industriale, realizzato in legno di mango e in metallo nero opaco. Si tratta di uno scaffale destrutturato, che donerà carattere a qualunque angolo della tua casa. Dal design minimalista e dalle dimensioni ridotte, è collocabile in diversi punti della casa: corridoio, ingresso, salotto, studio e camera da letto, tra gli altri.

Come detto, la struttura è in metallo, in color nero opaco, con finitura in pittura epossidica. Gli scaffali, invece, sono in legno di mango con finitura in vernice nitrocellulosica opaca.

Maisons du Monde, arredamento industrial chic: i tavolini Lenny

Della vasta collezione Maisons du Monde per quanto riguarda l’arredamento industrial chic, fanno parte i tavolini Lenny. Si tratta di un set di due tavolini da salotto rotondi sovrapposti, in marrone e perfetti per i piccoli spazi. Versatili e funzionali, permettono – per l’appunto – di risparmiare spazio.

Si tratta di tavolini da salotto pratici per l’uso quotidiano, sia per lavorare che per mangiare. Grazie allo stile minimal, si possono adattare a tutti i tipi di arredamento. I piedi dei tavolini da salotto sovrapposti sono in metallo nero.

Mobili in stile industriale low cost: mobile TV di Maisons du Monde

Lo stile industrial arriva da New York, dove tante case lo sfoggiano. Caratterizzato da legno e metallo, vanta – come detto – soprattutto tinte neutre. Il mobile TV moderno di Maisons du Monde, a blocchi di colore con venature del legno e del grigio, è uno dei più chic disponibili.

Facile da montare, è un mobile pratico e particolarmente bello. Oltre a essere pensato per collocare la TV, presenta anche un portaoggetti, cassetti e rappresenta, insomma, un luogo di archiviazione perfetto per casa. Oltre al colore del legno, le gambe in ferro aggiungono, certamente, un certo tocco di design. Sei pronta a dare nuova vita alla tua casa, all’insegna dell’eleganza minimalista? Scopri anche come arredare con lo stile industriale e gli altri saldi di Maisons du Monde.