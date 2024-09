Come arredare con lo stile industriale: i consigli per una casa dal gusto chic moderno

Se avete deciso di dare un nuovo look al vostro appartamento o, ancora meglio, avete deciso di traslocare, magari starete riflettendo sullo stile da dare al vostro arredamento. Lo stile newyorkese per un loft moderno, vintage e industrial chic è sempre più di moda: sono, infatti, davvero tanti gli appassionati di design che si lasciano conquistare da questa tendenza tutta dal gusto americano.

Lo stile industrial chic moderno è caratterizzato dall’utilizzo di finiture minimal e materiali grezzi, oltre all’utilizzo di accessori vintage. Scopriamo come arredare con lo stile industriale e quali sono i consigli per una casa dal gusto chic moderno.

Come arredare casa in stile industrial chic moderno: materiali e colori

Per una casa in stile industrial chic moderno, occorre trarre ispirazione dai grandi spazi di magazzini e fabbriche del passato, che vengono trasformati in ambienti confortevoli in cui vivere. Al centro ci sono, quindi, grandi open space con mobili in metallo e ferro e mattoni a vista nei muri. Si tratta di uno stile che nacque a New York – negli anni Cinquanta – dal bisogno di convertire in loft gli spazi prima citati, dismessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi, invece, si tratta di una tendenza di arredamento tra le più apprezzate.

Per comprendere appieno la scelta dell’arredamento, occorre guardare le location: generalmente – come detto – si tratta, infatti, di case che sono recuperi di vecchie fabbriche e, dunque, grandi spazi di lavoro a cui è stata nuova vita (del resto, si parla di loft quando ci si riferisce ad aree molto open space e vaste). Case del genere hanno uno stile molto lontano da quello degli ambienti classici e caldi, per cui si preferiscono mobili e complementi di arredo che siano composti, ad esempio, di legno o metallo. Ad ogni modo, con le giuste modifiche, ogni appartamento può assorbire il sapore del loft in stile newyorkese e di un arredamento in stile industriale e moderno, ma è importante ricordare che l’open space non dovrà mancare – ad esempio, in soggiorno e cucina – così come i muri che possono richiamare, magari, un insieme di mattoni.

I materiali utilizzati per arredare una casa con gusto sono, soprattutto, legno, metallo, ferro, rame e cemento, oltre ai mattoni a vista. Cemento e legno vanno bene per i pavimenti, mentre il metallo per i mobili e i complementi di arredo. Il rame, invece, può essere utilizzato per tubi a vista decorativi o lampade. I colori che vengono utilizzati principalmente sono nero, grigio, marrone e blu scuro. Per una casa in stile industriale moderno possono essere utilizzati anche colori come ruggine, avorio, tortora, terracotta, beige o rosso, oltre a rame, bronzo, argento e ottone.

Stile industrial vintage per soggiorno e camera da letto

Se amate il vintage e i complementi di arredo con una storia alle spalle, potreste acquistare alcuni oggetti e mobili nei negozi di antiquariato: ad esempio, una macchina da scrivere o un orologio da appendere al muro che mostri i meccanismi in funzione al suo interno. Per uno stile industrial vintage, certamente vanno per la maggiore gli elementi di recupero, le grandi vetrate per una luce naturale, gli infissi minimal, le scale a vista, tubature e travi a vista, ma anche faretti in metallo e lampade a sospensione con fili a vista.

Per un soggiorno industrial, ricorrete a tavoli o libreria in metallo, tappeti e divani e poltrone in similpelle: i divani, ad esempio, possono fungere da divisorio tra la zona relax e quella da pranzo. Via libera anche a vetrinette o bauli – che possono essere utilizzati per conservare vari oggetti – cuscini, pouf, tavolini e lampade da terra o lampade a sospensione. Per quanto riguarda i colori delle pareti della camera da letto, optate – come sempre – per tonalità e colori rilassanti come il bianco, il grigio o il blu scuro, oltre che per un letto dalla struttura in metallo, bauli retrò, abat-jour con lampadine a vista, scrivania in legno e guardaroba a vista in metallo.

Cucina e bagno in stile industriale

Lo spazio è, sì, di fondamentale importanza, ma lo sono anche i materiali: come detto, l’acciaio e il legno grezzo sono ciò che dovrete cercare e dei mobili in stile industriale low cost potrebbero essere un’ottima scelta. I colori di mobili e complementi di arredo non dovranno essere eccessivamente intensi, per cui date via libera alle sfumature del grigio, marrone, rosso o giallo. Cercate nei negozi dell’usato qualcosa di moderno che possa fare al caso vostro. Parlando – nello specifico – di una cucina in stile industriale, anche in questo caso ricorrete a mattoni a vista, legno, pietra e metallo, orologi a muro, pale da soffitto e lampadari con cavi a vista, oltre a un’isola centrale e a scaffali in legno o metallo.

Infine, per quanto riguarda il bagno, anche in questo caso le parole d’ordine dovranno essere “semplicità” e “minimalismo” con mobili in legno o in metallo e scaffalature aperte. In questo caso, l’illuminazione potrà essere a LED e con lampade a sospensione, mentre cesti metallici e tappetini conferiscono all’ambiente calore e comfort.