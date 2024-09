Colori pareti della camera da letto: le nuance rilassanti per una stanza classica e moderna

In una stanza, la scelta dei colori delle pareti è fondamentale. Parlando di camera da letto, meglio optare per delle tonalità rilassanti.

La camera da letto è il luogo più rilassante della casa. Si tratta di quella stanza in cui ci rifugiamo a fine giornata per rilassarci, riposarci e dormire, staccando – si spera! – la spina dai problemi della vita quotidiana. Per ritrovare calma e serenità, sarebbe opportuno scegliere dei colori rilassanti. I colori hanno, infatti, un ruolo importante nella creazione della giusta atmosfera. Scopriamo insieme i colori per le pareti della camera da letto e quali sono le nuance rilassanti sia per una stanza classica che per una stanza moderna.

I colori per le pareti della camera da letto

La camera da letto è la stanza più privata della casa – ovvero quella dove si trascorrono i momenti più intimi e meno “sociali” – quindi, è, per natura, l’ambiente ideale per sbizzarrirsi un po’ di più con colori e accessori. Attenzione, però, a non esagerare: osare sì, ma senza eccessi per non rischiare di dipingere la camera in modo troppo carnevalesco. Da tenere presente che la camera da letto, per definizione, è la stanza deputata al riposo quotidiano e alle ore di sonno: meglio evitare, quindi, i colori troppo accesi che rischiano di stimolare nervosismo e inquietudine.

Optare per dei colori rilassanti che concilino il sonno è la scelta giusta per migliorare la sua qualità. Così facendo, si trasformerà la stanza da letto in un ambiente tranquillo, accogliente e sereno (cosa che migliorerà anche il nostro umore). Tra i colori calmanti, ci sono il verde, il blu, il bianco e anche il giallo. Il giallo, infatti, stimola il riposo e aiuta ad allontanare lo stress. Anche il bianco – pur essendo un colore neutro – è alleato di concentrazione e calma. Il blu e il verde poi, in tutte le loro tonalità, trasmettono pace e tranquillità, perché ricordano la natura.

Camera da letto moderna e classica

Il colore delle pareti di una camera da letto moderna o classica può anche avere sfumature di grigio o marrone: pensiamo al grigio chiaro, per l’appunto o al nocciola, oppure al cioccolato e al tortora. Perfette allo scopo anche le cromie pastello, come il glicine o il celeste, il verde acqua o il rosa cipria.

Com’è facile intuire, invece, gli arancioni e i rossi troppo intensi rischiano di non dare la buonanotte all’insegna della serenità e del benessere, anzi potrebbero essere controproducenti: se proprio non si riesce a resistere alla voglia di colori accesi, meglio preferire le sfumature più tenui e meno aggressive, come il mattone. In generale, però – come detto – la scelta migliore è quella che vede colori che richiamino la natura e che abbiano la capacità di trasmettere calma.

L’arredamento con mobili chiari o scuri

Se è vero che le pareti devono andare d’accordo con il resto dell’ambiente – abbinandosi a mobili, tessuti e complementi d’arredo – è anche vero che occorre accostare i colori con attenzione senza eccedere. Le pareti fanno parte integrante dell’arredamento, lo completano e gli danno un tocco di personalità in più. I mobili chiari – magari bianchi o avorio, lineari e senza troppi fronzoli – possono concedere qualche colpo di creatività in più.

Per arredare casa con gusto, un arredamento già colorato e particolarmente frizzante vorrebbe, invece, pareti più discrete e sobrie. Chi l’ha detto che la parete bianca è banale? Niente di più sbagliato! Scegliere un tono chiaro e neutro per la parete lascia spazio a decorazioni e rivisitazioni più originali dello spazio: si può osare con quadri e dipinti dai colori accesi, riempire la superficie con cornici e poster, raccontare una storia attraverso parole o immagini a suon di sticker decorativi.

Dipingere la camera da letto in due colori

Un consiglio: è possibile dipingere la camera da letto differenziando i colori di pareti e soffitto, magari scegliendo una tonalità più scura per le pareti e una più chiara per il soffitto. Anche in questo caso, si potrebbe tenere in considerazione il Feng Shui, l’antica arte orientale proveniente dalla Cina che, per la progettazione delle case, prende in considerazione gli aspetti della psiche e diversi altri fattori. Tra questi, analizza anche i colori, in modo tale che possano garantire felicità, salute e pace.

Per creare un ambiente che dia benessere, occorre prestare attenzione ai colori che andranno scelti con cura, in quanto parte fondamentale per l’equilibrio di una casa. Infine, il colore delle pareti della camera da letto può essere rilassante anche a seconda dell’illuminazione della stanza, di cui bisogna tenere conto. La luce deve, infatti, essere rilassante e calda ed è sempre consigliabile non creare contrasti tra la tonalità dei mobili e il colore scelto per le pareti.