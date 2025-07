Non buttare via lo scolapiatti arrugginito ma fallo risplendere come nuovo con questi rimedi della nonna

Ecco come far risplendere lo scolapiatti arrugginito, potete seguire questi rimedi per farlo tornare come nuovo in modo facile e veloce.

State lì a guardare quello scolapiatti arrugginito e vi state arrovellando per trovare dei rimedi efficaci? Non sapete proprio quale sia la soluzione adatta per farlo tornare come nuovo e brancolate nel buio? Siete fortunate, vi stiamo per illustrare tutti i metodi che funzionano per eliminare la ruggine dalla superficie.

Anche se avete comprato dei mobili per la cucina di qualità può succedere che, con l’uso intensivo, lo scolapiatti si arrugginisca diventando non solo antiestetico e brutto da vedere ma anche e soprattutto rischioso per la salute.

Il pericolo non è da sottovalutare. Infatti la ruggine può trasferirsi con facilità dallo scolapiatti alle stoviglie che ci appoggiate sopra, quando poi usate piatti e bicchieri per apparecchiare la tavola la ruggine potrebbe contaminare il cibo. Fortunatamente ci sono diversi metodi per risolvere il problema in fretta. Vediamo di seguito quelli che sono più efficaci.

Quali sono i rimedi più adatti per pulire uno scolapiatti arrugginito

Non c’è niente di più brutto che uno scolapiatti arrugginito, bisogna prendere subito i provvedimenti necessari e per fortuna non dovrete spendere tanto perché potrete utilizzare dei prodotti comuni che probabilmente avete già in casa.

Ad esempio tra i rimedi più efficaci c’è la classica combinazione di aceto bianco e bicarbonato di sodio. Prima di tutto lavate lo scolapiatti con del detersivo per piatti, sfregatelo con una spugna dopodiché applicate una soluzione composta da un cucchiaio di aceto e un cucchiaio di bicarbonato.

Formate una sorta di pasta e con questa coprite la parte arrugginita poi passate con una spugna di lana di acciaio, strofinando fino alla rimozione, risciacquate abbondantemente e asciugate bene usando un panno. I mille usi del bicarbonato vi stupiranno!

In alternativa potete usare del succo di limone mescolato a del sale grosso, anche in questo caso dovrete mescolare i due ingredienti per ottenere una pasta abrasiva con cui trattare lo scolapiatti arrugginito con un ammollo di venti minuti e poi con un po’ di olio di gomito per asportare via tutte le impurità.

Infine, se questi rimedi della nonna naturali e anche economici non dovessero sortire alcun effetto rilevante sul vostro scolapiatti arrugginito non vi scoraggiate, c’è ancora un rimedio da usare. Potete sempre valutare l’acquisto di un convertitore di ruggine.

Lo potete comprare online o nei negozi di ferramenta, in sostanza è un prodotto chimico che la scioglie, basta applicarlo e fa tutto da solo, ma prima di usarlo proteggetevi indossando una mascherina, dei guanti e se possibile anche degli occhiali.