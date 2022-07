Il trucco c’è, ma non si vede: l’eyeliner trasparente è tutto ciò di cui avevamo bisogno

Il make-up più cool ed in assoluto a prova di errore dell’estate? Senza dubbio l’eyeliner trasparente (aka Transparent Eyeliner, nel suo corrispettivo inglese): da tempo immemore una delle tecniche più amate tra tutte per versatilità e allure felino, esso ha subito negli anni innumerevoli metamorfosi di stile assecondando la moda e le esigenze del momento. Basti pensare a popolarissime tendenze make-up del calibro di Graphic Eyes, Double Wing o Color Block, le quali si servono di tale prodotto avendo come chiave la creatività nella sua accezione più ampia.

Saranno -ancora una volta- gli strascichi dell’Euphoria-Effect, sarà la voglia di un beauty look fresco, essenziale ma d’impatto per la stagione, eppure è proprio l’Eyeliner il punto focale dell’ultima nonché già virale tendenza dedicata al trucco occhi.

Foto Instagram @gigihadid

Una tecnica già largamente affermata tra celebrities quali Megan Fox, Kylie Jenner o Bella Hadid, per citarne alcune, preziosa in quanto a potere liftante e che ha visto il proprio trampolino di lancio nella piattaforma social più influente del momento. E sì, stiamo chiaramente parlando di TikTok.

Non il solito trend destinato a dissolversi, però: una volta acquisita la manualità necessaria a realizzarlo, l’eyeliner trasparente si rivelerà un vero asso nella manica per arricchire qualsivoglia trucco occhi, garantendo un istantaneo effetto ringiovanente ed uno sguardo ultra luminoso.

Se pensiamo, poi, a quanto possa dimostrarsi la svolta in merito alla risoluzione di piccoli ma fatali errori make-up, allora possiamo affermare ora con certezza che questa sia esattamente la tendenza di cui non sapevamo -ancora- di avere bisogno!

Foto Pinterest | sarah shealy

Come si compie questa magia beauty? Tramite del banale, ma fondamentale, correttore: dopo aver uniformato ed in seguito scolpito la palpebra, basterà tracciare i contorni di un classico eyeliner ed in seguito sfumarli. Ed ecco, con un look minimal ma efficace, lo sguardo aperto e liftato promesso.