5 (fatali) errori make-up da evitare con l’abbronzatura

Agosto: dopo aver diligentemente preparato la pelle al sole, il sogno estivo tra i più gettonati è stato raggiunto con un’abbronzatura perfetta, degna di copertina. La tintarella ci rende tutti più belli, questo è un fatto appurato, specie se sapientemente enfatizzata da illuminanti corpo multi sfaccettati ed accompagnata dalle tendenze make-up più in voga del periodo corrente. Ma, come per ogni cosa bella accade, c’è un però: trucco ed abbronzatura possono sì fondersi nel connubio perfetto, proprio come l’uno può rivelarsi la rovina dell’altra.

Gli ordinari errori beauty commessi alle prese con l’abbronzatura sono sorprendentemente numerosi, e diffusi ancor di più: pertanto appare chiaro il motivo che ci ha spinti a stilare la seguente –preziosissima- mini-guida all’uso. Cominciamo?

1. Bandito il fondotinta troppo chiaro: il rischio? Ingrigire l’abbronzatura

Il primo degli “orrori make-up” non poteva che essere lui: scegliere il fondotinta in estate può risultare un’ardua impresa, bensì ricorrere allo stesso prodotto utilizzato in inverno potrebbe rivelarsi letteralmente fatale per il colorito ambrato ottenuto con tanta fatica. A prescindere da qualsiasi incarnato si possieda, questo risulterà inevitabilmente troppo chiaro, con il conseguente, terribile rischio di ingrigirne il tono. Sarà per questo sufficiente preferire una tonalità leggermente più scura, oppure miscelare alla propria abituale qualche goccia di diversa gradazione.

2. Il correttore sbagliato illuminerà i difetti

Il medesimo discorso vale per il correttore: qualora non si desideri ottenere un antiestetico negativo dell’“effetto panda” (comunissimo persino tra le celeb) urgerà sostituire la consueta shade con una più adeguata, color correcting compreso. Altro fattore di rischio? Quello di evidenziare le cosiddette imperfezioni illuminandole sull’abbronzatura.

3. Non idratare la pelle: screpolature dietro l’angolo

La pelle in estate è sottoposta a numerosi stress, primo su tutti quello dell’esposizione costante al sole. Vietato, perciò, dimenticare di applicare una crema idratante viso -in dose generosa- soprattutto se a questa seguirà una Full-face: potrebbero apparire screpolature di cui si ignorava l’esistenza.

4. Vietato esagerare con la cipria!

Per gli stessi principi sopra elencati, esagerare con la quantità di cipria non solo non sarà d’aiuto ad opacizzare eventuali zone tendenzialmente oleose, ma mortificherà l’abbronzatura mettendo inoltre in risalto le aree più disidratate.

5. No a rossetti eccessivamente chiari o dal sottotono freddo con l’abbronzatura

Abbiamo visto come i rossetti cremosi e dalle nuance brillanti siano tornati grandemente alla ribalta: è il momento di riporre prodotti labbra dal sottotono freddo o molto chiari, per favorire colori più intensi e vibranti. Insomma, non vorremmo certo spegnere quell’abbronzatura dorata, giusto?