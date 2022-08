Dolci Halloween: 9 ricette veloci da fare per bambini (e non)

Queste che abbiamo scelto per voi sono le ricette dolci di Halloween più facili e veloci per deliziare i vostri ospiti, bambini e adulti, durante la festa più spaventosa dell’anno! Anche se avete poco tempo potete preparare questi dolcetti per completare il menu di Halloween e sarete sicure del successo! Sono talmente semplici che potrete farli anche insieme ai bambini, che si divertiranno a cucinare con voi!

I dolcetti, le torte e gli snack dolci di Halloween che vi proponiamo sono originali ma anche facili e veloci da fare, davvero adatte a tutti, anche a chi non è un asso in cucina! Queste sfiziose leccornie piaceranno anche ai grandi, e voi potrete arricchire il buffet dei dolci con un pizzico di fantasia! Vediamo come fare le ricette e festeggiare Halloween nel migliore dei modi!

Biscotti di Halloween glassati

Foto shutterstock | Anatoliy Cherkas

Cominciamo la nostra raccolta di ricette dolci di Halloween con dei tipici biscotti glassati. Con un poco di fantasia sfornerete questi classici biscotti con la glassa aiutandovi con delle formine per tagliare l’impasto con le forme che desiderate.

Biscotti alla Nutella decorati per Halloween

Foto Shutterstock | Elenglush

I biscotti di Halloween alla nutella sono dei dolcetti veloci e facilissimi da preparare se non si ha tempo o se non si è molto esperti in cucina. Vi basterà sfornare dei semplici biscotti tondi, farcirli con la nutella e decorarli per farli sembrare dei mostriciattoli, pronti per essere addentati!

Cupcake di Halloween

Foto shutterstock | Leena Robinson

Realizzare dei cupcake per Halloween sarà facilissimo. Seguite la nostra ricetta e questi dolcetti prenderanno forma in pochi minuti! Inutile dire che sono davvero deliziosi e i vostri bambini li adoreranno!

Dolcetti Cake pops di Halloween

Foto shutterstock | Anastasia_Panait

Uno dei dolcetti di Halloween più scenografici da portare in tavola sono cake pops di Halloween che sono davvero semplici da realizzare e potranno essere decorati in mille modi diversi. Potrete scatenare la vostra fantasia e realizzare cake pops di ogni tipo: utilizzate tanti colori e i bambini ringrazieranno!

Dolcetti a forma di occhi per Halloween

Foto shutterstock | Vladislav Noseek

Se volete preparare dei tartufi dolci veloci e facili dovete provate la ricetta dei dolcetti a forma di occhio. Sono dei deliziosi bocconcini a base di ricotta e biscotti, ricoperti con cioccolato, glassa o pasta di zucchero, che piaceranno moltissimo ai bambini e anche ai grandi! Con poco impegno riuscirete a creare dei dolcetti molto realistici, davvero impressionanti!

Torta di Halloween con fantasmi

Foto shutterstock | Chudo2307

Simpatica e di sicuro effetto, la torta Halloween con fantasmi è un dolce classico, una torta farcita e decorata con semplici ciuffi di panna che diventeranno dei fantasmini simpatici. Anche in questo caso potrete dare sfogo alla vostra fantasia e creare decorazioni di vario genere per il vostro dolce, ad esempio usando meringhe fatte in casa. Ma se non avete tempo potete comprarle già pronte e decorare con del cioccolato fuso.

Mele caramellate ”stregate”

Foto shutterstock | marcin jucha

Altri dolcini di Halloween tipici sono le mele stregate caramellate, una golosità a base di frutta amate dai bambini che renderà ancora più bella la vostra tavola della festa. Saranno bellissime anche per un buffet per adulti, con il loro colore brillante e il gusto genuino.

Biscotti a forma di dita

Foto shutterstock | Alena_Kos

Davvero impressionanti questi tipici biscotti di Halloween a forma di dita della strega, non credete? Sono dolcetti davvero scenografici e sono quindi perfetti da servire come dolci di Halloween. E non dimenticate di decorarli anche con un po’ di marmellata di frutti rossi per farle sanguinanti e per renderle ancora più realistiche!

Muffin di Halloween alla zucca e cioccolato bianco

Foto shutterstock| Anastasia_Panait

Infine ecco un altro dei dolci di Halloween semplici e fantasiosi da realizzare: i muffin alla zucca e cioccolato bianco. Questa ricetta originale è leggermente più elaborata rispetto ai classici muffin bianchi o decorati con delle semplice gocce di cioccolato. Potete scegliere quale fare in base al tempo che avete a disposizione! Infatti potete seguire la ricetta classica e poi fare una decorazione semplice con del cioccolato fuso a disegnare una ragnatela sulla superficie. Sarà comunque un successo!