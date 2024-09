Faccio una pasta frolla profumatissima per la mia crostata di ricotta: finisce tutta in un lampo

Come preparare una deliziosa crostata di ricotta? Ecco la pasta frolla profumata per un dolce fatto in casa perfetto!

La crostata alla ricotta è uno dei dolci più facili da fare in assoluto. Si prepara con una base di pasta frolla e un ripieno cremoso di ricotta, è una torta ideale da servire come dessert dopo pranzo o per una colazione sfiziosa da fare al mattino.

Per una buona riuscita del dolce fatto in casa è importante scegliere con cura le dosi degli ingredienti. Una frolla friabile e profumata si ottiene solo se si segue la ricetta passo dopo passo. Ecco, quindi, come preparare una crostata di ricotta con una frolla perfetta!

Come preparare la crostata di ricotta per tutta la famiglia

La base della crostata deve essere friabile e saporita, altrimenti il dolce rischia di risultare poco piacevole al palato. La crema di ricotta si prepara in meno di 2 minuti con pochissimi ingredienti. Segui passo dopo passo il procedimento qui sotto e vedrai che otterrai una crostata spettacolare!

Con la ricotta si possono preparare tantissimi dolci sfiziosi, non perdere la nostra raccolta delle torte fatte in casa con questo ingrediente!

Ingredienti per la frolla

280 gr di farina 00

90 gr di burro

2 uova

80 gr di zucchero di canna

1/2 limone

1 cucchiaino di bicarbonato

Ingredienti per il ripieno

500 gr di ricotta fresca

1 uovo

1 limone

80 gr di zucchero

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la frolla che dovrà poi riposare in frigorifero. Quindi in una ciotola unisci la farina, le due uova, il burro ben freddo di frigorifero tagliato a tocchetti e lo zucchero di canna. Inizia a mescolare, dopodiché aggiungi la scorza di un limone (dovrà essere edibile) e il cucchiaino di bicarbonato. Inizia ad impastare con le mani, poi spostati su un piano di lavoro così da poter lavorare al meglio il panetto. Dopo circa 5 minuti inizierai ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, quindi forma un panetto e coprilo con della pellicola. Metti in frigorifero per almeno 30 minuti, altrimenti in freezer per la metà del tempo. Prepara la crema di ricotta: in una terrina unisci la ricotta, l’uovo, la scorza di un limone edibile e lo zucchero. Mescola con una frusta manuale fino ad ottenere una crema. Prendi la frolla, stendila e posizionala all’interno di uno stampo per crostate imburrato e infarinato. Bucherella la superficie con una forchetta, dopodiché versaci sopra la crema di ricotta ottenuta in precedenza. Ricopri con delle strisce decorative di frolla e inforna a 170 gradi per circa 30 – 35 minuti. Sforna, lascia intiepidire e rimuovi dallo stampo. La tua crostata di ricotta è pronta per essere gustata!

Perfetta anche per una merenda per bambini, il ritorno da scuola sarà ancora più piacevole per loro se ad attenderli c’è la crostata di ricotta fatta in casa!