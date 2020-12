Alberi di Natale, stelle cadenti, renne e tanti altri soggetti a tema: i disegni natalizi possono essere stampati oppure semplicemente ricopiati e colorati con pastelli a cera, tempere o matite. Disegnare e colorare è una delle attività preferite dai bambini, ecco perché i disegni natalizi potrebbero tornare molto utili anche per i più piccoli di casa. Abbiamo raccolto per voi una serie di immagini da stampare, da copiare o da cui prendere spunto per la realizzazioni di disegni da ricamare successivamente. Ecco le idee più belle, dai disegni più facili a quelli più elaborati…

Disegni natalizi da stampare

Tutti i bambini amano colorare il loro caro amico Babbo Natale, ecco perché nella gallery qui sotto potrete trovare tantissimi disegni facili natalizi da ricopiare o da stampare e colorare a piacimento. Non solo, potrete trovare dei topini che cantano il coro natalizio, il presepe con la stella cadente, alberi di Natale differenti e angioletti da ritagliare e appendere successivamente sul proprio albero di Natale.

Disegni di Natale facili da copiare

La stella è senza dubbio uno dei disegni di Natale più facili da copiare, senza aver bisogno quindi di una stampante. Le stelle natalizie possono essere perfette anche per realizzare dei lavoretti fai da te: basterà ritagliare il disegno e appenderlo in cima all'albero di Natale! I piccoli di casa ne saranno felicissimi. Ecco le immagini da cui prendere ispirazione...

Un'altra gallery da sfogliare con disegni più elaborati è quella dedicata alla befana. Sono disegni carini da colorare e perfetti per attendere con magia il suo arrivo previsto per il 6 gennaio. Da tradizione la befana porta ai bambini una calza colma di dolcetti o dei piccoli pensierini che Babbo Natale non è riuscito a consegnare.

Un'altra gallery ricca di immagini da stampare facili da colorare per i bimbi più piccoli è la seguente: al suo interno troverete le decorazioni natalizie più belle, candele, campane e personaggi del presepe da colorare e ritagliare. Qui è anche presente una decorazione natalizia a tema Disney: la pallina con all'interno Pippo, il cagnolino super simpatico amico di Topolino!

Disegni natalizi per bambini: le palline

Dalle più semplici alle più elaborate, ecco le palline di Natale da ricopiare o da stampare e colorare insieme ai propri bimbi! Nella gallery che abbiamo realizzato potrete trovare anche delle sagome per divertirvi a decorare la pallina con un pizzico di fantasia e creatività.