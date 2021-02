Se c’è un piatto che mette tutti d’accordo, adulti e bambini, carnivori e vegetariani, è proprio la cotoletta. La più celebre in assoluto è quella alla milanese, che viene prima impanata e poi fritta nel burro, una vera e propria delizia anche per i palati più difficili. Infatti, se c’è una cosa che adoriamo della cotoletta è la sua versatilità. Oltre a esistere centinaia di varianti regionali, tra cui la famosa orecchia d’elefante o ancora la filante valdostana, la cotoletta può essere anche di pesce, verdure e – pensate un po’ – persino di pane! Non ci resta che scoprire alcune delle ricette più gustose per assaporare una cotoletta croccante e saporita adatta ai gusti di tutti.

Cotolette di carne

Iniziamo dalla più classica delle cotolette, ovvero quella di carne. Se la più tradizionale ha come ingrediente protagonista il vitello, è possibile prepararla anche con altri tagli e tipologie di carne. Quella al pollo, ad esempio, farà felici soprattutto i bambini!

Cotoletta di pollo ai pinoli

Quella di pollo e pinoli è una sfiziosa variante della classica cotoletta alla milanese. Infatti, in questa ricetta useremo il pancarrè e i pinoli al posto del pangrattato. Le cotolette di pollo ai pinoli sono buone e croccanti, perfette per i bambini e per i grandi, sono un’ottima soluzione per quando avete ospiti e ci sono anche bambini. Per non parlare del fatto che potete prepararle molto rapidamente e vedrete che, anche se sono per bambini, verranno gustate da tutti i commensali. Qui, la ricetta completa.

Cotoletta alla palermitana

La cotoletta alla palermitana è un secondo piatto tipico della tradizione culinaria sicula e in particolare palermitana, come possiamo intuire dal nome. Per prepararla, scegliete una fetta di carne di vitello o manzo, chiedendo al vostro macellaio il taglio dello scamone. Poi preparate una panatura con pangrattato, pecorino, aglio e prezzemolo e infine mettete in forno per circa 20 minuti. E’ davvero facile e veloce. Qui, la ricetta completa.

Cotoletta alla milanese

La ricetta originale della cotoletta alla milanese è davvero semplice. Insieme al panettone e al risotto, questo piatto è tipico della cucina lombarda e molto amato in tutta l’Italia. La sua origine è ancora oggi contesa tra la cucina milanese e quella austriaca. In genere viene usata la lombata di vitello, ma ne esistono diverse versioni: più alta, più bassa, infarinata, impanata, fritta nell’olio o nel burro. Il sapore è ogni volta particolare e può essere accompagnata da vari contorni. Qui, la ricetta completa.

Cotolette di pesce

Le cotolette di pesce sono un secondo piatto delizioso. Facili da preparare e gustose richiedono come ingrediente fondamentale dei filetti di pesce bianco come il merluzzo o il pesce persico. Una ricetta delicata da servire in tutte le stagioni con una bella insalata oppure con un delicato purè di patate. Preparate in precedenza si mantengono in frigo per un paio di giorni senza perdere il sapore. Qui, la ricetta completa.

Cotolette vegetariane

Il bello della cotoletta è la sua versatilità, tanto da renderla uno dei piatti più apprezzati anche dai vegetariani. Che sia di coste, seitan o persino di pace, la versione vegetariana è un piatto facile da preparare e davvero delizioso!

Cotoletta di seitan

Le cotolette di seitan sono un piatto facilissimo da cucinare e molto sano: la ricetta è davvero semplicissima e piacerà anche ai bambini. Il seitan è un alimento altamente proteico ricavato dal glutine del grano tenero o da altri cereali come farro o kamut. Si tratta quindi di una ricetta perfetta per vegani e vegetariani, senza alcun ingrediente di origine animale. Provate a preparare questo piatto, decisamente diverso da quelli che siamo abituate a gustare. Qui, la ricetta completa.

Cotoletta di coste

In alternativa a quelle di seitan, ci sono le gustosissime cotolette di coste, un contorno sfizioso e stuzzicante che potete gustare anche come antipasto, magari insieme ad altre verdure fritte o in tempura. Le cotolette di coste fritte sono velocissime da preparare e sono soprattutto molto buone. Qui, la ricetta completa.

Cotoletta di pane

Le cotolette di pane sono una simpatica ricetta, davvero semplice da preparare quando proprio siete a corto di idee e di ingredienti. Infatti il pane viene fritto come una tradizionale, dopo essere stato passato nel formaggio e nell’uovo. Una ricetta per bambini soprattutto, da servire con un’insalata fresca che bilanci la pesantezza della frittura. Qui, per la ricetta completa.