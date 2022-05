Goldenpoint estate 2022: i must have della stagione

Quasi tagliato il traguardo della prima metà di Maggio, perlomeno chi può vantare tra le proprie doti una notevole, fervida immaginazione inizia tangibilmente ad assaporare l’effervescente atmosfera estiva nell’aria. In fin dei conti, prepararsi alla prova costume è una cosa seria: il guardaroba ha subito una rivoluzione sin dai primi accenti di tepore, farcito di vestiti da mare e addirittura straripante di bikini. L’aggravante? Senz’altro la nuova collezione costumi Goldenpoint che, non contento del successone dei primi modelli, ha deciso di regalarci quelli che saranno veri e propri must have di stagione.

Credevi di aver fatto incetta dei migliori bikini dell’estate? Non avresti potuto sbagliare di più: il nuovo lancio beachwear targato Goldenpoint porta il segno delle maggiori tendenze estive, offrendo un’esaustiva visuale su quella che sarà la moda a popolare le spiagge.

Tra gli elementi ricorrenti nella capsule troviamo indubbiamente vari motivi di tendenza, etnici ma anche floreali. Le nuances della terra si alternano, inoltre, alle tinte vitaminiche che conosciamo. Cut Out e lacci sottili poi accomunano allo stesso modo swimwear ed abiti, in un assortimento di capi che non lascia nulla al caso.

Vediamo quindi ora la top 5 dei più bei pezzi della più recente collezione del brand!

Bikini triangolo scorrevole costume Abu Dhabi

Iniziamo con questo costume a triangolo scorrevole dotato di coppette estraibili. L’allacciatura al collo con nappine e spalline extra lunghe offre la possibilità di una doppia allacciatura frontale, ma sono i dettagli particolarissimi a contraddistinguere il bikini: i ricami decorati a mano sulle coppe impreziosiscono il tessuto morbido (definito soft touch) in fantasia etnica su sfondo fango.

Bikini fascia monospalla costume Arabia

Come si può da subito evincere dando uno sguardo ai costumi interi della stagione, il modello monospalla sarà quello ad andare per la maggiore: lo dimostra anche questo bikini a fascia dalla spallina sottile regolabile. La chiusura è posteriore con gancio, mentre il tessuto soffice è ancora una volta particolareggiato dalla fantasia etnica.

Bikini triangolo scorrevole costume Rio

Giallo canarino per il costume a triangolo scorrevole poco sopra, che fa sua la tendenza crochet con lavorazione a mano. L’allacciatura è al collo, mentre la chiusura posteriore è pensata con fiocco. Questa volta, invece, a dominare è la fantasia floreale multicolor.

Abito lungo Madinina

Per la serie “vestiti lunghi estivi” -che non sono mai abbastanza- Goldenpoint ha detto la sua: le varianti proposte sono tutte caratterizzate da stampe, con volant, proprio come quello in foto. Dalle tonalità calde e fredde a creare un meraviglioso gioco di colori, l’abito gode di un profondo scollo a V, legato alla parte inferiore tramite un anello rivestito di tessuto. Maniche a sbuffo e mega Cut Out centrale lo rendono poi un modello super on trend!

Gonna lunga Rio

Terminiamo in bellezza con una maxi gonna, ampia e coloratissima, nella fantasia “Rio“: perfetta per andare al mare ma anche per un aperitivo serale sulla spiaggia, essa spicca per le tinte vivide le quali il brand stesso definisce “un concentrato di energia e vitalità“.

Insomma, vista la varietà di tagli e modelli proposti dal marchio, non sarà certo difficile scegliere il costume giusto in base alle proprie forme. Ciò che risulterà di certo più complicato sarà non lasciarsi sopraffare dalla smania di acquistare ogni cosa, nella speranza che l’estate si avvicini più velocemente!