Menu speciale per la festa del papà, sorprendilo con questa cena deliziosa!

Cosa preparare di speciale per la cena del 19 marzo? Ecco un menu completo e speciale per la festa del papà!

Il 19 marzo è un giorno importante per tutti i papà, la giornata dedicata alla loro festa va celebrata nei migliori dei modi. Oltre ad un pensierino da regalare per l’occasione, potresti prendere in considerazione l’idea di preparare una cena particolare.

Allaccia il grembiule e sorprendi il tuo papà o il padre dei tuoi figli, nonché tuo partner, con una cena romantica e speciale. Le attenzioni saranno rivolte tutte verso di lui, quindi prepara per lui i suoi piatti preferiti e il risultato sarà soddisfacente!

Nel caso in cui tu non abbia idea di cosa fare per cena, potresti metterti in cucina e iniziare a preparare il menu completo che ti proponiamo qui sotto.

Il menu per la cena della festa del papà

Un semplice primo piatto tipico della cucina laziale, un secondo a base di pollo ispirato alla cucina indiana e per concludere in bellezza dolci fatti in casa tipici del 19 marzo e una deliziosa torta per festeggiare al meglio!

La cena può partire direttamente dal primo piatto, per questa occasione speciale ti suggeriamo di preparare un delizioso sugo all’amatriciana così da stupirlo con uno dei piatti tipici della cucina laziale più buoni in assoluto.

Puoi preparare il sugo in anticipo nel caso in cui tu abbia poco tempo per la preparazione della cena, la sera poi non dovrai fare altro che cuocere la pasta e condirla con il sugo all’amatriciana preparato la mattina stessa o la sera prima.

La cena speciale per la festa del papà può procedere con un delizioso e cremoso secondo piatto della cucina indiana, ovvero il pollo al curry. La ricetta perfetta per chi è alla ricerca di un piatto d’effetto ma semplice e veloce da preparare, ti basteranno pochissimi ingredienti per ottenere un secondo squisito e saporito. Il curry renderà la pietanza una vera esplosione di sapori!

In occasione della festa del papà potresti provare a preparare i dolci tipici del 19 marzo, ovvero le zeppole di San Giuseppe, i bignè ripieni di crema pasticcera e la sfince di San Giuseppe, tipica della cucina palermitana.

Per concludere non può mancare una deliziosa torta per la festa del papà. Per l’occasione ti proponiamo una ricetta semplice a base di cioccolato e crema al mascarpone. Personalizza la torta fatta in casa per il papà con una frase dolce e romantica!