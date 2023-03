Per la Festa del papà, frasi d’amore divertenti o profonde, o poesie per il 19 marzo sono quasi d’obbligo. Tra qualche giorno sarà infatti la Festa del papà, che in Italia si celebra ogni anno il 19 marzo, giorno della ricorrenza di San Giuseppe, il padre putativo di Gesù. I

Noi vi vogliamo aiutare suggerendovi per la Festa del papà frasi di auguri originali da cui potrete prendere ispirazione per dire al vostro papà quanto gli volete bene. Leggete le nostre frasi e scegliete quella più adatta da inserire anche in una lettera da dedicare al papà!

Frasi divertenti per la festa del papà

Se preferite spendere due parole per il vostro papà in modo divertente, allora potrete trovare la giusta ispirazione da queste meravigliose frasi. Di seguito troverete alcune frasi da dedicare al papà il 19 marzo!

Per una volta i voti voglio darli io. Un bel 10 e lode al mio simpaticissimo papà!

Caro papà, è proprio vero che se non ci fossi stato nella nostra vita avremmo dovuto inventarti. Io poi ti rifarei proprio così come sei adesso. Certo, bisognerebbe avvisare la mamma, perché secondo me non sarebbe tanto d’accordo! Tanti auguri!

Non esiste nessun regalo che possa valere quanto tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri!

Volevo farti un bel regalo per la tua Festa, papà, ma la paghetta è poca e i soldi pure… Ti regalo un fiore, accettalo e… l’anno prossimo ricordati di darmi qualche euro in più! Auguri papà!

Tanti auguri al papà migliore del mondo… Che poi è anche l’unico che ho! Buona Festa del papà!

Se riesce a strapparti un sorriso quando davvero c’è poco da ridere, o è un eroe o è un papà.

Papà, sei il mio genitore preferito, ma se lo dici alla mamma, negherò tutto! E tu sai a chi crederà! Buona festa del papà.

Auguri al mio papà, un grande uomo che ha raggiunto un traguardo che io non riuscirò mai ad eguagliare: lui prende la pensione.

Ti consiglio di essere sempre gentile con i tuoi figli, saremo noi a decidere la tua casa di riposo. Scherzi a parte, tanti auguri al migliore dei papà!

Sei sempre stato perfetto papà… o almeno, questo è quello che dice la nonna! Buona festa del papà.

Dediche speciali per il papà

Per strappare una risata al papà basta davvero poco, ma se volete dedicargli anche una frase bella e commovente, qui sotto troverete sicuramente le parole giuste!

All’ uomo più importante della mia vita, con la certezza che nessun altro potrà mai prendere il suo posto. Con immenso amore.

Auguri papà. Auguri al migliore degli uomini. Auguri al migliore dei padri. Ti voglio un bene immenso.

Auguri papà. Grazie papà. Auguri perché oggi è la tua festa. Grazie perché mi hai dato la vita e mi hai tenuto per mano quando ne avevo bisogno.

Un mondo di auguri al migliore papà del mondo . Al migliore papà che un figlio possa sognare di avere al suo fianco.

Un papà perfetto , con le sue imperfezioni. Auguri al mio papà perfetto. Al mio papà del cuore. Perché ti voglio troppo bene, anche se non te lo dico abbastanza.

Un augurio carico di affetto, per un uomo che è sempre stato il mio affetto più grande. Auguri papà, ti voglio tanto bene!

Frasi di auguri per la festa del papà

Mancano solo poche settimane alla festa del papà ed è ora di organizzarci per fare lavoretti, regali e disegni, una cosa per cui non c’è bisogno di preoccuparsi sono le frasi di auguri da scrivere nei bigliettini.

Vi proponiamo una raccolta di frasi simpatiche e carine che potete scrivere nei bigliettini oppure potete stamparle e usarle per coprire una scatola, farete una maxi dedica che comprende tanto affetto e amore.

Ecco delle frasi perfette per tutti i papà del mondo:

Ho visto il mondo attraverso i tuoi occhi, ho vissuto le emozioni attraverso il tuo cuore, ho imparato ad amare camminandoti accanto. Grazie, Grande Papà!

Per la festa del papà tanti auguri! Sei la persona più importante per me, quando ero piccolo pensavo che da grande mi sarei allontanato da te ma oggi che sono grande mi rendo conto che tu sarai sempre il mio papone.

Ciao papà, nel giorno della tua festa ti faccio gli auguri. Grazie per aver creduto nei miei sogni , ora si sono avverati e voglio farti partecipe della mia felicità.

Papà, non ci sono parole per esprimere il bene che ti voglio. Per questo preferisco esprimerlo con un abbraccio . Quando avrai finito di leggere queste due righe, ti abbraccerò con tutta la forza del mio amore. Auguri papà.

Frasi commuoventi per il papà

Non mancano le frasi commuoventi da dedicare il 19 marzo a una delle persone più importanti.