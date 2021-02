Le poesie per la Festa del Papà, da dedicare il giorno di San Giuseppe, ovvero il 19 marzo, sono un pensiero che ogni babbo apprezzerà. Una data importante, da segnare in rosso sul calendario e da celebrare nel modo più affettuoso e allegro possibile. Coinvolgere i bambini per qualche dedica speciale in questa giornata non è difficile, sono tante le cose che si possono organizzare per far felici i papà. I pensieri degli scrittori moderni e contemporanei, così come di quelli più indietro nel tempo, sono un modo semplice e carino di far sapere quanto vogliamo bene al nostro papà, anche da grandi: poesie in rima o pensieri liberi per festeggiare il 19 marzo, di seguito troverete tante belle poesie per la festa del papà adatte alla scuola primaria!

Scuola primaria: poesie da dedicare al papà

I bambini della scuola primaria tendono ad imparare, con l’aiuto delle maestre, delle poesie da dedicare al papà per la sua festa. Ce ne sono alcune più complesse, altre più semplici, ma tutte molto facili da memorizzare. Ecco alcune poesie sia simpatiche che commoventi da imparare per l’occasione!

Poesie festa del papà per bambini della scuola primaria

Caro papà

Caro Papà,

io dico con sincerità

“ Tu sei per noi

il miglior Papà”

Ci sostieni ogni giorno

Come guida sicura

Sul nostro cammino

W col tuo sacrificio

Ci doni serenità

Auguri!

Leggi anche Passeggini Trio 2021: le migliori marche tra cui scegliere

Grazie Papà (di B. Bartolini)

Da te, papà, ricevo tanto.

A te, papà, io voglio bene.

Dite, papà, io vado fiero.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per il bene che mi vuoi.

Grazie papà, per i doni che mi fai.

Con te, papà, non ho paura.

Con te, papà. mi sento forte.

Con te, papà, mi trovo bene.

A te, papà, io dico grazie.

Grazie papà, per la gioia che mi dai.

Grazie papà, per quello che tu sei.

Un tesoro di papà (di Maria Ruggi – Maestra Mary)

Sei in ogni giorno che presto finisce.

Sei l’unico uomo che mi capisce.

Sei nei tanti silenzi pieni di parole.

Sei nella mia vita un raggio di sole.

Sei nel tempo che mi cambia la pelle.

Sei il sorriso del mio spirito ribelle.

Sei nel coraggio con cui mi affaccio alla vita.

Sei la vera medicina di un’amicizia tradita.

Sei nei sogni e nei progetti ambiziosi.

Sei nelle idee e nei consigli premurosi.

Sei nel calore di un abbraccio profondo.

Sei la scialuppa nel mare quando affondo.

Sei nella magia dei miei momenti migliori.

Sei tu papà il più prezioso dei miei tesori!

Papà, se tu sentissi

Papà, se tu sentissi come mi batte il cuore,

se premo con la mano,

mi batte più forte ancora:

sai tu dirmi perchè batte così?

Perchè il mio amore per te sta tutto qui!

Fermati un momento

Papà, fermati un momento.

Voglio parlarti.

Sai che cosa in cuore sento?

Sento d’amarti.

Sai perché ti voglio bene?

Perché tu vuoi bene a me.

Le giornate tue son piene

e non pensi mai a te.

Quando ho la mano nella tua,

provo un senso di riposo,

nulla più mi fa paura,

mi sento forte e coraggioso.

Papà, fermati un momento.

Pensa a quello che t’ho detto.

Il tuo cuor godrà contento

al calore del mio affetto

Ti ringrazio papà

Ti ringrazio papà,

per avermi dato la vita,

per avere scelto me

anche se eri così giovane,

per avere rinunciato

ai tuoi sogni

per diventare padre.

Per avermi insegnato

ad andare in bici,

per avermi consolata

ogni volta che ero triste.

Per avermi rimproverata

quando sbagliavo,

per avermi insegnato

la differenza tra il bene e il male.

Ti ringrazio per avermi insegnato

cos’è il rispetto e la gratitudine,

l’amore e l’altruismo

Poesie per la festa del papà: le più famose

Le poesie di Gianni Rodari sono senza dubbio le più conosciute e amate dai bambini. Le maestre propongono ai loro allievi di imparare queste meravigliose poesie, lunghe ma emozionanti. Anche i testi del poeta e scrittore Sbarbaro sono molto toccanti, così come la poesia di L. Musacchio.

Passeggiata domenicale – Gianni Rodari

Io vado a spasso per la città,

senza una mèta vago qua e là.

In piazza Navona mi fermo a guardare

quelli che stanno il gelato a leccare.

In piazza Esedra reato incerto:

sentire gratis il concerto,

o sedermi, alla romana,

sull’orlo fresco della fontana?

Ma è zeppo, l’orlo di cemento:

ci siedono già persone duecento.

Si godono il fresco le famiglie,

la mamma, la suocere con le figlie.

E il babbo dov’è, per far pari?

E’ a casa a fare gli straordinari.

Ogni domenica per la via,

si fa il passeggio dell’economia.

A mio padre (Camillo Sbarbaro)

Padre, se anche tu non fossi il mio

padre, se anche fossi un uomo estraneo

per te stesso egualmente t’amerei.

Ché mi ricordo d’un mattin d’inverno

che la prima viola sull’opposto

muro scopristi dalla tua finestra

e ce ne desti la novella allegro.

Poi la scala di legno tolta in spalla

di casa uscisti e l’appoggiasti al muro.

Noi piccoli stavamo alla finestra.

E di quell’altra volta mi ricordo

che la sorella mia piccola ancora,

per la casa inseguivi minacciando

(la caparbia avea fatto non so che).

Ma raggiuntala che strillava forte

dalla paura ti mancava il cuore:

ché avevi visto te inseguir la tua

piccola figlia e, tutta spaventata

tu vacillante l’attiravi al petto,

e con carezze dentro le tue braccia

l’avviluppavi come per difenderla

da quel cattivo che era il tu di prima.

Padre, se anche tu non fossi il mio

Cos’è un papà

Il papà non è solo

l’amico delle capriole sul letto grande

Non è solamente l’albero al quale mi arrampico

come un piccolo orso

non è soltanto chi tende con me l’aquilone nel cielo.

Il papà è il sorriso discreto che fa finta di niente

è l’ombra buona della grande quercia

è la mano sicura che mi conduce nel prato

e oltre la siepe.

(L.Musacchio)

Poesie per la festa del papà con le rime

Le poesie per la festa del papà con le rime possono essere brevi e anche molto significative. Eccone alcune da proporre ai bambini della scuola primaria!

Il principe

Arriva un Principe con un cavallo bianco

viene da lontano e sembra molto stanco.

Al posto della spada c’è l’ombrello

e c’è il cappotto al posto del mantello;

però a guardarci bene il cavallo non ce l’ha,

io gli corro incontro e gli dico: “Ciao papà!”

(M. Moschini)

Al babbo lontano

Caro uccellino che volando vai,

il babbo mio di certo tu vedrai

digli che è tanto buono il suo bambino,

e che spesso gli manda un bel bacino,

digli che gli vuol bene e che lo aspetta:

vola, uccellino, vola vola in fretta!

(A. Cuman Pertile)

Papà se sei arrabbiato…

Se sei arrabbiato

perché nel traffico ti sei stancato,

caro papà riprendi fiato:

il mondo è bello ma un po’ affollato.

Caro papà se sei un po’ teso

ed il lavoro ti sembra un peso,

tu pensa sempre: sei nel mio cuore,

ti voglio bene a tutte le ore

Al mio babbo

Questa mattina ho chiesto al mio tenero cuore:

“Suggeriscimi tu qualche detto d’amore,

suggeriscimi tu qualche soave accento

per fare il mio babbo contento!”

E il mio cuore mi ha risposto:

“Digli questo soltanto:

Ti voglio bene…

ma tanto, tanto, tanto…”