3 dolci per la festa del papà da preparare con pochi ingredienti

Dalle zeppole ai bignè, i dolci per la festa del papà si preparano con pochissimi ingredienti. Ecco cosa preparare il 19 marzo!

Il 19 marzo è un giorno importante, è la festa del papà e va assolutamente festeggiata al meglio. Se hai intenzione di stupire il tuo papà o il tuo partner, padre dei tuoi figli, con un pensierino speciale, un buon dolce fatto in casa tipico della tradizione è tutto quello che ci vuole.

I dolci della festa del papà son diversi in tutte le regioni, tra i più noti in Italia da nord a sud ci sono senza ombra di dubbio le zeppole di San Giuseppe, i bigné e le sfince. Come si preparano? Ecco come replicare in casa i dolci della festa del papà come quelli della pasticceria!

Come preparare dei dolci veloci per la festa del papà

Le zeppole di San Giuseppe, così come i bignè, si preparano seguendo determinate accortezze. Puoi farle fritte o cuocerle in forno, mentre per quanto riguarda le sfince ti suggeriamo di optare solo per la versione fritta.

Le zeppole e i bignè vengono realizzati entrambi con la pasta choux, in realtà gli ingredienti utilizzati son gli stessi, cambia semplicemente la modalità di preparazione del dolce. Per i bignè il movimento con la sac a poche sarà più veloce e deciso, mentre per quanto riguarda le zeppole bisognerà utilizzare più impasto ed effettuare i giusti movimenti.

Gli ingredienti utilizzati sono le uova, l’acqua, il burro, la farina e il sale, dopodiché sia le zeppole che i bignè, una volta freddi, andranno farciti con la crema pasticcera. La preparazione avverrà all’interno di un pentolino, è fondamentale aggiungere un uovo alla volta e attendere che l’impasto si raffreddi prima di aggiungere l’uovo successivo.

Quando l’impasto è pronto dovrai spostarlo all’interno di una sac a poche, poi potrai iniziare a preparare i tuoi bignè o le tue zeppole di San Giuseppe! La ricetta palermitana, ovvero le sfince, si prepara con gli stessi ingredienti, in questo caso però la farcia sarà a base di ricotta e la decorazione sarà di pistacchio, ciliegie candite o arancia candita. Per friggere è possibile utilizzare anche lo strutto!

Il procedimento delle sfinci è abbastanza lungo. Bisognerà preparare la crema di ricotta già la sera prima e lasciar riposare il composto in frigorifero tutta la notte. Per un buon risultato è consigliato utilizzare la planetaria!